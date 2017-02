Inför Hertha Berlin - Bayern München

FCB reser till huvudstaden för att ta sig an Hertha Berlin.

Historia

Hertha Berlin

Bayern München

Hertha Berlin har inte gjort mål på Bayern München på det senaste 474 spelminuterna.Thomas Müller har vunnit samtliga elva matcher mot Hertha Berlin.Den största bortasegern för Bayern mot Hertha var 2012, matchen slutade 6-0 för FCB.Förra matchenHertha Berlin inkasserade sin tredje förlust för året när man förlorade borta mot Schalke med 2-0 förra Bundesliga-omgången.StatusPál Dárdai har inte fått någon vidare start på det nya kalenderåret. På det inledande fyra matcherna har Hertha Berlin förlorat mot Leverkusen, Freiburg och Schalke. Nästan lika många förluster som laget drog på sig under hela höstsäsongen. Därmed ligger BSC på en sjätteplats i Bundesliga, en poäng bakom Hoffenheim.På Olympiastadion har man dock endast inkasserat en förlust på nio spelade ligamatcher och spelat till sig en målskillnad på 16-4 denna säsong.Lagets poängstarkaste spelare är Vedad Ibisevic och Salomon Kalou. Det har gjort åtta respektive fem mål i årets Bundesliga upplaga.Inför matchen-”En poäng skulle ge oss chansen att komma ur hållet som vi befinner oss i just nu.”, sa tränaren Pál Dárdai inför matchen.SkadesitutationenNils Körber, Mitchell Weiser, Sinan Kurt och Julian Schieber är skadade och missar matchen mot Bayern München.Förra matchenI veckan spelade Bayern München den första åttondelsmatchen mot Arsenal i Champions League slutspelet. London-klubben gästade på Allianz Arena och efter en halvlek fick Bayern nöja sig med ett 1-1 resultat. Lewandowski stod för ledningsmålet i början på matchen, men Alexis Sanchez kvitterade på sin egna retur när Neuer räddade hans straff.Den andra halvleken blev dock en helt annan historia - inom loppet av 11 minuter gjorde Bayern tre mål och ledde matchen med 4-1. Thiago stod för två mål och Lewy gjorde också sitt andra mål för kvällen. Det var dock inte över där. I den 86 minuten kom Thomas Müller in - två minuter senare placerade han in slutresultatet 5-1.Lagets prestation stod i mina ögon Thiago för. Spanjoren bjöd på en hel del vackra passningar och belönade sin fina insats med två mål. Även ett stort plus till Lewy som ständigt hotar motståndarnas backlinje och Müller som äntligen fick näta, sehr schön.StatusKritiken har lugnat kring Ancelottis ineffektiva anfallsspel efter veckans fina prestation mot Arsenal. Han har fått stå ut med den kritiken en större del av säsongen - få se om han slipper den under våren.Inför matchen-”Det blir en tuff och viktig match mot Hertha Berlin. Hertha gjorde en bra ligainsats i höstas.”, sa Carlos Ancelotti inför matchen.SkadesituationenAncelotti bekräftade att Ribery kommer med största sannolikhet vara tillgänglig för spel i den nästa omgång när Bayern möter Hamburg. Boateng behöver ytterligare tre veckor i sin rehabiliteringsträning.