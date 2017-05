2017-05-13 15:30

RB Leipzig - Bayern München



Inför Rasenballsport Leipzig - FC Bayern München

Bayern München tar sig an ett revanschsuget RB Leipzig.

Rasenballsport Leipzig



Förra matchen



Leipzig tog sin 20:e ligaseger i år när man vann borta mot Hertha Berlin med 4-1. Lagets stora skyttekung, Timo Werner, gjorde sitt 18:e och 19:e ligamål innan Davide Selke hoppade in i slutminuterna och gjorde två mål på tre minuter.



Därmed förlängde Leipzig sin förlustfria svit - fem vinster och två kryss på de senaste sju ligamatcherna. Detta har lett till att klubben har behållit greppet om andraplatsen och kvalificerat sig till Champions League.



Status



Tränaren Ralph Hassenhüttl inkasserade sin första förlust med RB Leipzig den här säsongen när man mötte Bayern München senast (3-0). Nu har Forsberg o Co. siktet inställt på revansch.



-”Jag förväntar mig en match med väldigt högt tempo. Det finns få saker som är härligare än att få möta den tyska mästaren i säsongens sista hemmamatch. ”, sa Hassenhüttl inför matchen.



-”Vi vill ge våra fans en sista ordentlig show på hemmaplan!”, sa Leipzigs kapten Dominik Kaiser.



Skadesituationen



Mittbacken Willie Orban är den enda spelaren som inte är tillgänglig.



FC Bayern München



Förra matchen



Darmstadt stod upp bra i den förra ligamatchen, trots att Juan Bernat placerade in 1-0 målet i den 18:e minuten.



Bayern pressade på med Robert Lewandowski i spetsen, men lyckades inte producera några fler mål. Istället fick Darmstadt straff i den 86:e minuten och den före detta FCB-spelaren Hamit Altintop steg fram för att förvalta straffen mot Tom Starke. Tredjemålvakten Starke stod dock som vinnare när han räddade straffen och därmed gav Bayern München segern.



Status



-"Trots att vi redan har vunnit ligan vill vi visa i Leipzig att vi är nummer ett i Tyskland.”, sa Thomas Müller inför matchen.



Det är tydligt att Bayern inte kommer gå på halvfart mot Leipzig.



-”Det är bara seger som gäller.”, sa Carlos Ancelotti inför matchen.



Skadesituationen



Manuel Neuers, Sven Ulreichs och Javi Martinez säsong är slut sedan tidigare på grund av skador. Mats Hummels kommer även få stå över matchen mot Leipzig på grund av en mindre skada.



Extra Aldrig har en nykomling kommit tvåa i Bundesliga - Leipzig behöver endast en poäng för att säkra andraplatsen.

Bayern München har vunnit de senaste 27 matcherna mot nykomlingar i ligasammanhang.

När: Lördagen den 13:e maj klockan 15:30 (Eurosport)

Vart: Allianz Arena

Domare: Tobias Stieler



Troliga startelvor:



Rasenballsport Leipzig



Gulacsi - Bernardo - Compper, Upamecano - Halstenberg - Sabitzer - Demme - Keita - Forsberg - Poulsen - Werner



FC Bayern München



KEVEN BADER

På Twitter: @7evenBader

2017-05-12 20:58:46

