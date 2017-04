2017-04-04 20:00

Inför TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München

Veckomatch i Bundesliga - Bayern reser till Sinsheim för att ta möta Hoffenheim

TSG 1899 Hoffenheim



Förra matchen



Julian Nagelsmanns manskap reste till huvudstaden för att ta sig an Hertha Berlin i den förra ligaomgången. En viktig match för att inför tillställningen låg Hoffenheim fyra och Hertha femma i Bundesliga.



Hertha Berlin öppnade målproduktionen genom högerbacken Peter Pekarik i den 31:a minuten. Det tog dock inte lång tid innan Andrej Kramaric placerade in kvitteringen på straff. Mittbacken Niklas Süle, som kommer gå till Bayern i sommar, bjöd på en riktig kanon när han sköt in ledningsmålet från cirka 25 meter för Hoffenheim. Kramaric gjorde sedan sitt andra mål för matchen och Hoffenheim gick segrande ur tillställningen, 3-1 för gästerna.



Status



Hoffenheim visar fin form - två tunga segrar mot Leverkusen och senast mot Hertha och innan dess var laget utan förlust på de senaste fyra ligamatcherna.



Med enbart två förluster under pågående ligasäsong har Hoffenheim förlorat näst minst matcher, dock har man flest kryss - 12 stycken på 26 matcher.



På hemmaplan har Hoffenheim, precis som Bayern München och Dortmund, inte förlorat denna BL-säsong - åtta vinster och fem kryss.



Lagets främsta målskytt är den före detta FCB-spelaren Sandro Wagner. Anfallaren har gjort 11 mål på 23 matcher.



Skadesituationen



Alla spelare är tillgängliga



FC Bayern München



Förra matchen



FCB tog emot Augsburg i den förra ligaomgången och det tog inte lång tid innan hemmalaget skulle ta ledningen. Den polska målkungen Robert Lewandowski öppnade målskyttet i den 18:e minuten. Det var Lewys 22 mål för säsongen i Bundesliga, men det skulle heller inte bli det sista målet för dagen. Thomas Müller som innan landslagsuppehållet hade gjort sitt blott andra mål för säsongen sköt in 2-0 i den 36:e minuten.



I den andra halvleken fortsatte målproduktionen - Lewy slog till igen likväl som Müller och även Thiago. Matchen slutade 6-0 och Lewandowski kunde lämna planen som en tremålsskytt. I och med Lewandowskis tre mål delar han just nu skytteliga ledningen med Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang, 24 mål var.



Status



Tufft spelschema för Bayern München de kommande tre matcherna - först Hoffenheim, därefter Dortmund på lördag och på onsdag kommer Real Madrid till Allianz Arena.



Skadesituationen



Sedan tidigare är Douglas Costa skadad och lär vara tillgänglig mot Dortmund igen.



Manuel Neuer som genomförde en liten operation förra vecka är tillbaka i lagträningen på tisdag. Neuer kommer dock inte vara tillgänglig mot Hoffenheim och kanske heller inte mot Dortmund - allt beror på hur hans träning går under veckan.



Thomas Müller drog på sig en skada efter att ha gjort sitt andra mål i matchen mot Augsburg och behöver därmed vila både mot Hoffenheim och Dortmund.



EXTRA 48 poäng efter 26 ligaomgångar - nytt klubbrekord för Hoffenheim.

Ligans äldsta tränare (Carlos Ancelotti, 57) möter ligans yngsta tränare (Julian Nagelsmann, 29).

Robert Lewandowski är effektivare i Bayern-tröjan än legenden Gerd Müller - Varje 103:e minut har Lewandowski i genomsnitt nätat för Bayern i jämförelsevis med Müllers 105 minuter.

Var: Rhein-Neckar-Arena

När: Tisdag den 4:e april klockan 20:00 (Eurosport)

Domare: Sascha Stegemann



Troliga startelvor:



TSG 1899 Hoffenheim



Baumann - Süle - Vogt - Hübner - Kaderabek - Zuber - Rudy - Amiri - Demirbay - Wagner - Kramaric



FC Bayern München



