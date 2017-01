Inför Werder Bremen - Bayern München

Bundesligas svagaste defensiv tar sig an ligans starkaste offensiv.



Det senaste tolv matcherna har Bayern München vunnit mot Bremen. Inget lag har vunnit 13 gånger i rad mot ett lag - Bayern har chansen att ta ännu ett rekord.Bundesligas två målfarligaste utländska spelare står på planen - Claudio Pizarro och Robert Lewandowski. Pizarro har gjort 190 Bundesligamål på 419 matcher. Lewandowski har gjort 135 mål på 211 matcher.Alexander Nouris Bremen ligger just nu på en 16:e plats i Bundesliga, tre poäng över kvalplatsen. Bremen har inte haft det lätt i år och har haft framförallt stora problem med sitt defensiva spel. Sammanlagt har man släppt in 36 mål på 17 matcher - flest i Bundesliga just nu.Förra matchenI kalenderårets första match tog man sig an Dortmund. Ett tufft motstånd och det skulle inte bli lättare. Efter bara fem minuter hade Andre Schürrle redan placerat in 1:0 målet för BVB. Strax innan halvtid skulle det bli värre för Bremen. Målvakten Jaroslav Drobny fällde Reus och drog på sig ett rött kort och Bremen fick gå in i halvtid med en man mindre.Werder fick dock en bra start i den andra halvleken med ett mål utav Finn Bartels, men BVBs högerback Lukas Piszczek rullade slutligen in det avgörande 2:1 målet och Tuchels manskap fick åka hem med alla tre poängen i bagaget.UtropsteckenFörutom legenden Pizarro är hemmalagets stora stjärna nyförvärvet Serge Gnabry. Den före detta Arsenal spelaren är lagets främsta målgörare denna säsong, sju mål på 16 matcher och är med sin snabbhet och teknik ett ständigt hot för motståndarnas försvar.SkadelistanFörsvararen Luca Caldirola, mittfältarna Florian Grillitsch, Philipp Bargfrede och Zlatko Junuzovic missar matchen mot Bayern på grund av skador.Dessutom är Yatabarè inte tillgänglig då han deltar i det afrikanska mästerskapen.Finn Barels och Jaroslav Drobny missar matchen på grund av avstängning.Förra matchenFörra helgen vann FCB mot nykomlingen Freiburg på bortaplan, men segern satt långt inne. Freiburg fick en drömstart efter mål utav Janik Haberer efter bara fyra minuter. Bayern pressade på men hade svårt att skapa något riktigt farligt, samtidigt som Freiburg lurade på kontringarna. Lewandowski steg dock fram i den 35 minuten och kvitterade - 1:1 i halvtid.I den andra halvleken fortsatte Bayern pressa på, men det såg länge ut som att Freiburg skulle ta med sig en poäng från matchen. Klockan hann bli 90+ när Ribery slog in bollen till Lewandowski som enkelt nickade ner bollen till sig själv och placerade in bollen bakom Schwolow och därmed gav Bayern München tre vitala poäng i Bundesligakampen.UtropsteckenSedan tidigare är Vidal och Thiago skadade, men Ancelotti bekräftade att han hoppas kunna ha spelarna tillgängliga till spel nästa omgång mot Schalke - positiva nyheter för FCB!SkadelistanFörutom Thiago och Vidal är Boateng sedan tidigare skadad och jobbar just nu på sin comeback.