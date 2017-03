Tränare och ass.tränare - far och son Ancelotti

Landslagsuppehåll i soliga München

När landslagsveckan är i full gång så är det inte mycket aktivitet på Säbener Straße, men några sliter fortfarande bakom kulisserna.

2017-03-24 12:35:41

Med 10 stycken spelare från FC Bayerns A-lag frånvarande så har Ancelotti inte mycket att basa över för stunden. Solen skiner för fullt nere i Bayern. Manuel Neuer och Rafinha har tränat på egen hand i klubbens egna gym. Philipp Lahm tränar lite individuell löpteknik och Sven Ulreich slänger sig i gräsmattan gång på gång i en målvaktsövning tillsammans med målvaktscoach Toni Tapalovic. Endast 6 spelare var tillgängliga för Ancelottis övningar, det handlar om Jerome Boateng Franck Ribery , Xabi Alonso, Tom Starke , Juan Bernat och Kingsley Coman. Ass.tränare Davide Ancelotti, tillika Carlos son ledde övningen som baserade sig på 5 mot 2 spel med sig själv som deltagare.Lugnet före stormen är ett välkänt uttryck. Just nu är det låg aktivitet för A-laget i FC Bayern men under nästa månad väntar hela 9 matcher, varav dubbelmötet med Real Madrid väntar i Champions League och dubbelmötet med Borussia Dortmund i DFB-pokal semin avgörs också under april. I mitten av nästa vecka räknar man att hela laget är återsamlat på Säbener Straße.En spännade månad väntar bakom hörnet, en avgörande månad för hur hela säsongen kommer att summeras - stunden är kommen att visa vad man går för ifall man vill lyfta 3 tunga titlar i slutet av maj.När landslagsveckan är i full gång så är det inte mycket aktivitet på Säbener Straße, men några sliter fortfarande bakom kulisserna.Ett klassiskt stormöte som kommer locka människor världen över framför TV:n under våren, jag skriver naturligtvis om två potentiella finalister, där bara ett lag kan gå vidare.Bayerns första höst säsong under nya tränaren Carlo Ancelotti genererade en blandad reaktion hos Bayerns supportrar och hos oss i Svenskafans redaktionen. Trots att vi toppade tabellen som serieledare i slutet av december så hade höstens prestationer inkluderat flera mediokra insatser i ligan plus två förluster i Champions League, vilket gjorde att vi slutade andra i gruppen (nåt som vi Bayern fans inte är vana med). Dominansen som vi visade under sista året med Jupp Heynckes och stundtals underI tisdags lät man inget brännas vid när man säkrade kvartsfinalspel på stora scenen i Champions League. Imorgon är det återigen dags för BuLi-vardag där Frankfurt gästar Allianz Arena.FC Bayern slår än en gång ut Arsenal ur Champions LeagueOm några timmar är det dags för returen mellan Bayern München och Arsenal. Första matchen inleddes jämnt innan Bayern fullkomligt exploderade och gjorde fyra raka mål och fick slutresultatet 5 - 1.FC Bayern tar sig an ett skadedrabbat KölnSchalke kommer på besök när det ska spelas kvartsfinal i DFB-Pokal.Bayern välkomnar HSV på Allianz Arena i den 22:a omgången av årets Bundesliga upplaga.FC Bayern kan nog klassas som klubben med dom billigaste biljettpriserna av fotbollsvärldens giganter. Exempelvis kostar en snittbiljett till FC Bayerns matcher hälften så mycket som en snittbiljett till Arsenal i England. Nu har klubbledningen gått ut med att höja priset med 1€ på matchbiljetterna, men det finns en anledning till det.