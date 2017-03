Manuel Neuer

Neuer tvingas till paus

FC Bayerns nummer 1 får se de kommande två matcherna från läktaren på grund av en skada.

På grund av en skada som Manuel Neuer drog på sig under onsdagskvällen var doktor Markus Walther tvungen att göra ett ingrepp i Neuers vänstra fot. Operationen gick precis som planerad och Neuer ska vara tillbaka i spel igen mot Borussia Dortmund näst helg. Därmed missar han de kommande två ligamatcherna mot Augsburg och Hoffenheim.



Sven Ulreich kommer få ta Neuers plats och ställa sig mellan stolparna för första gången i årets ligaspel. Det har enbart blivit 90 minuter i år för lagets nummer två och det var i förlustmatchen mot Rostov i Champions League.

0 KOMMENTARER 115 VISNINGAR 0 KOMMENTARER115 VISNINGAR KEVEN BADER

keven.james.bader@gmail.com

På Twitter: @7evenBader

2017-03-30 18:38:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bayern München

Bayern München

2017-03-30 18:38:00

Bayern München

2017-03-24 12:35:41

Bayern München

2017-03-17 15:25:00

Bayern München

2017-03-14 20:18:50

Bayern München

2017-03-10 20:23:00

Bayern München

2017-03-07 23:33:00

Bayern München

2017-03-07 19:15:57

Bayern München

2017-03-03 14:47:00

Bayern München

2017-02-28 15:59:18

Bayern München

2017-02-24 15:37:09

ANNONS:

FC Bayerns nummer 1 får se de kommande två matcherna från läktaren på grund av en skada.När landslagsveckan är i full gång så är det inte mycket aktivitet på Säbener Straße, men några sliter fortfarande bakom kulisserna.Ett klassiskt stormöte som kommer locka människor världen över framför TV:n under våren, jag skriver naturligtvis om två potentiella finalister, där bara ett lag kan gå vidare.Bayerns första höst säsong under nya tränaren Carlo Ancelotti genererade en blandad reaktion hos Bayerns supportrar och hos oss i Svenskafans redaktionen. Trots att vi toppade tabellen som serieledare i slutet av december så hade höstens prestationer inkluderat flera mediokra insatser i ligan plus två förluster i Champions League, vilket gjorde att vi slutade andra i gruppen (nåt som vi Bayern fans inte är vana med). Dominansen som vi visade under sista året med Jupp Heynckes och stundtals underI tisdags lät man inget brännas vid när man säkrade kvartsfinalspel på stora scenen i Champions League. Imorgon är det återigen dags för BuLi-vardag där Frankfurt gästar Allianz Arena.FC Bayern slår än en gång ut Arsenal ur Champions LeagueOm några timmar är det dags för returen mellan Bayern München och Arsenal. Första matchen inleddes jämnt innan Bayern fullkomligt exploderade och gjorde fyra raka mål och fick slutresultatet 5 - 1.FC Bayern tar sig an ett skadedrabbat KölnSchalke kommer på besök när det ska spelas kvartsfinal i DFB-Pokal.Bayern välkomnar HSV på Allianz Arena i den 22:a omgången av årets Bundesliga upplaga.