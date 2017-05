Redaktionen tycker till

FCB-redaktionen blickar tillbaka och summerar säsongen.

SÄSONGENS HÖJDPUNKT



Billy Scheir



Returmötet med Real Madrid (bortsett från domarinsatsen, som inte går att beskriva med ord).



Rickard Olson



Svårt att säga något, men så som laget agerade borta mot Real och lyckades vinna på bortaplan under ordinarie tid var starkt. Bästa matchen var nog att man avfärdade Arsenal så lätt.



Marcus Iredahl



Båda 5-1 vinsterna mot Arsenal i Champions League.



Vedo



Att vi vann Bundesliga och inte blir helt titellösa efter en rätt så turbulent säsong. Givetvis måste jag flika in dubbelmötena mot Arsenal också, vi spelade en fotboll som andades FC Bayern 180 minuter.



Muris Mulisic



Bortamatchen mot Leipzig som slutade 5-4.



Keven Bader



Säsongens höjdpunkt eller rättare sagt prestation enligt mig är Bayerns insats mot Real Madrid på bortaplan. Återigen växlade man upp och visade vilka kvalitéer man besitter, denna gång räckte de dock inte hela vägen.





SÄSONGENS FLOPP



Billy Scheir



Inställningen i vissa matcher samt att Alaba inte tagit sig förbi sin motståndare i en en-mot-en-duell under hela säsongen.



Vill även kritisera Ancelotti val av lag ibland. Exempelvis att han inte gett Sanches chansen mer frekvent och att han inte fasar in Kimmich som högerback redan nu (förhoppningen är ju att han ska ta över efter Lahm).



Rickard Olsen



Vidals positionsspel. Killen är en total katastrof i positionsspelet och tvingas ta kort och sätter lagkamrater i omöjliga situationer. Man kan skylla uttåget i Champions League på domarna, men anledningen till att vi hamnade i dem lägena var Vidal och hans positionsspel.



Marcus Iredahl



Renato Sanches. Har inte levt upp till förväntningarna, än.



Vedo



Champions Leauge-äventyret fick ett absurt slut. Vi borde gått minst till semifinal enligt mig.



Muris Mulisic



Douglas Costa försvann helt och visade inte något i år.



Keven Bader



Finns tyvärr en hel del som man kan lägga under kategorien flopp. Bland annat att inslussningen av Joshua Kimmich, Renato Sanches och Kingsley Coman knappt existerade i år. Svårt att peta spelare som Frank Ribery, Arjen Robben och Thiago när de presterar som de gör, men säsongen är lång och speciellt i ligaspelet finns det många tillfällen där just dessa spelare borde ha fått chansen.





SÄSONGENS SKRÄLL



Billy Scheir



Att Bernat är bättre än Alaba.



Rickard Olsen



Tycker inte A laget haft någon skräll då Ancelotti spelat med förväntad elva. Däremot att U19 tog sig ända till final och tog det till straffar mot ett på förhand extremt favorittippat Dortmund var en rejäl skräll. Götzes lillebror var bäst på plan och kan nog bli en stor spelare även han.



Marcus Iredahl



Arjen Robben. Än kan 33-åringen! Världsklass.



Vedo



Att Aubameyang vann skytteligan före vår målmaskin Robert Lewandowski. ;)



Keven Bader



Fanns inga tydliga skrällar i år tyckte jag. Något man dock kan nämna är att de är imponerande att Arjen Robben trots åldern och spelsättet fortfarande presterar på denna nivå.





BÄSTA SPELARE



Billy Scheir



Arjen och Thiago.



Rickard Olsen



Svårt att inte säga Neuer så som han alltid steppar upp i stora matcher. En värdig ny kapten, Schalkehistorien till trots.



Muris Mulisic



Robert Lewandowski



Keven Bader



Tycker att Arjen Robben och Robert Lewandowski återigen visat framfötterna, men skulle ändå vilja ge priset till Thiago. Alla vet om hans potential och Bayern-fansen har längtat efter att spanjoren ska blomma ut och jag tycker nu att han har tagit nästa steg.





VILKA SKA UT



Billy Scheir



David Alaba (ur startelvan).



Douglas Costa (klagar han kan han lika gärna dra).



Rickard Olsen



Bayern borde göra av med Costa som inte verkar ha motivation eller klass nog för Bayern. Sen är frågan med Ribéry. En legend i klubben, men kan han acceptera en bänkroll? Han håller inte för elvan i stora matcher längre.



Vedo



I mitt tycke så bör man sälja Douglas Costa till Kina för någon hutlös fantasisumma, Rafinha bör också säljas då han inte tillför något mer än att ta en sittplats på första parkett på Allianz Arena.



Muris Mulisic



Douglas Costa, Rafinha och Vidal.



Keven Bader



Inför säsongen hade jag bland annat sagt Juan Bernat. Ytterbacken har dock överraskat och gjort de mycket bättre nu - en bra back up på vänsterbackspositionen.



Rafinha borde tacka för sig. En lojal och någorlunda stabil spelare, men tycker att han inte håller Bayern-klass.



Ribery och Robben ska inte ut ur klubben, men de måste räknas som bänkspelare nu, så att Douglas Costa och Kingsley Coman kan få chansen.





VILKA SKA IN



Billy Scheir



Ousmane Dembelé, Max Kruse och Mario Gomez



Rickard Olsen



Sandro Wagner som back up striker. Sen vill jag ha in Keita Baldé från Lazio. En snabb och teknisk ytter som hade gjort underverk i Bayern tror jag.



Vedo



Tycker vi borde värva en anfallare som är redo att vara back-up för Lewandowski, vi alla såg hur uddlösa vi var framåt mot Real Madrid när RL9 inte spelade. Sandro Wagner eller en efterlängtad comeback av världens bästa boxspelare, Mario Gomez hade inte varit fel.



Muris Mulisic



Sandro Wagner, Marvin Plattenhardt, Alexis Sanchez och Julian Brandt



Keven Bader



Jag skulle vilja få in Benjamin Henrichs. En ung högerback som har visat framfötterna i Bayer Leverkusen - bra truppspelare nu när Lahm försvinner.



Vore coolt att se Romelu Lukaku i Bayern München. En stor target-spelare som har en fin säsong bakom sig och måste ta nästa steg - bra spelare att rotera med när Lewandowski behöver vila.





BÄSTA MINNET AV PHILIPP LAHM



Marcus Iredahl



Målet mot Costa Rica 2006 eller såklart VM guldet i Brasilien. Bästa minnet med Lahm i Bayern tröjan får bli finalen på Wembley. Tack för allt Philipp!



Rickard Olsen



Svårt att nämna ett bara så, då där är så många efter alla hans år i klubben. Det roligaste var definitivt när han hade närkamper mot Jan Koller i landslaget. Lahm nådde honom till midjan och vann ändå de flesta närkamperna. Det häftigaste var nog målet mot Costa Rica när VM06 skulle öppnas. Det var som att hela Tyskland exploderade i glädje och det var väl Lahms stora genombrott på den internationella scenen. Det stoltaste minnet är utan tvivel när han lyfte Champions League bucklan 2013. Jag var på plats och det var inte många ögon torra av alla glädjetårar.



Vedo



Finns många härliga stunder med Lahm i FC Bayerns tröja, men det bästa minnet man bär med sig är att han aldrig fått ett rött kort under sina 516 tävlingsmatcher för FC Bayern, detta som en defensiv spelare. Svårslaget rekord i världen.



Muris Mulisic



Det bästa minnet med Lahm för mig är en kombo från Champions league finalerna 2012 och 2013 . Efter förlusten mot Chelsea låg alla nere och var förtvivlad. Lahm stod upp och höll huvudet högt. Året efter fick han hålla upp pokalen mot Dortmund. Kändes som handlingen från en rulle från 1980-talet.



Keven Bader



Finns många minnen med Lahm, men de som först poppar upp i huvudet är öppningsmålet i hemma-VM 2006 mot Costa Rica. Riktigt läckert mål när han viker in från sin vänsterbacksposition och skjuter iväg en riktig raket i det botre krysset.



Kommer även komma ihåg hans karakteristiska glidtacklingar där han i ett svep både glider och ta med sig bollen.





SÄSONGENS 11A I BUNDESLIGA



Rickard Olsen



Neuer



Lahm - Martinez - Hummels - Plattenhardt



Robben - Keita - Demirbay - Forsberg



Aubameyang - Lewandowski



Möjligt att Castro ska in för Demirbay, men tycker Demirbay förtjänar platsen sett till hans år och speciellt sista månader i ligan.



Muris Mulisic



Neuer



Lahm-Martinez-Hummels-Kolasinac



Robben -Thiago-Keita-Forsberg

Lewandowski-Aubameyang



Keven Bader



Neuer



Süle - Hummels - Plattenhardt



Dembele - Keita - Thiago - Forsberg



Aubameyang - Lewandowski - Modeste