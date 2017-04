Javi Martinez får sitt andra gula kort, ett avgörande ögonblick i matchen

FC Bayern München - CF Real Madrid: Straffmiss,utvisning och förlust

Om man vill sammanfatta kvällens match mot CF Real Madrid så kan man endast läsa rubriken för att bilda sig en uppfattning.









FC Bayern backade helt hem och försökte täppa igen helt, Real Madrid klev fram med allt dom hade i offensiv väg men lyckades inte dryga ut ledningen med några fler mål ikväll.



Matchen slutade rättvist 1-2 till Real Madrid som var det bättre laget ikväll, returmötet är nästa vecka på anrika Santiago Bernabeú i Madrid.



Sammanfattning: En match som denna så såg man att Robert Lewandowski saknades i offensiven, polacken som var uträknad innan match pga skadan han ådrog sig i matchen mot Borussia



Kvällens bästa: Världens bästa målvakt, Manuel Neuer - utan hans reflexer i världsklass så hade Real Madrid gjort ett par mål till.



Kvällens sämsta: Domarens utvisning på Javi Martinez, den feldömda straffen och FC Bayerns passningsspel. FC Bayern inledde piggt dom första 5-10 minuterna, Allianz Arena var fullsatt som vanligt och supportrarna på läktarna och världen över såg fram emot en härlig match mellan två giganter. Läktaren gungade och fansen sjöng, sedan tappade FC Bayern matchen och lät Real Madrid bli det bollförande laget. Hemmalaget slarvade med passningarna som aldrig förr och inget stämde. FC Bayern fick en hörna som man förvaltade väl när Thiago sköt bollen och Vidal pressade upp bollen i nättaket. 1-0 till FC Bayern. Några minuter senare fick FC Bayern ytterliggare en chans att göra 2-0 genom att domaren [felaktigt] dömde straff till FC Bayerns fördel då Ribery sköt bollen på axeln på motståndarens försvarare. Vidal klev fram och sköt bollen stenhårt över ribban. Sedan hände något, FC Bayern med en helt uddlös Thomas Müller på topp gjorde inget större väsen av sig, Real Madrid klev framåt hela tiden och deras mittfält dominarde mitten en kväll som denna. I andra halvlek blixtrar Cristiano Ronaldo till efter en försvarsmiss och sätter säkert bollen i mål. 1-1 stod nu på resultattavlan. En stund senare får Javi Martinez två gula kort inom loppet av några minuter, det senare gula kortet resulterade givetvis till ett rött men enligt många röster så var det feldömt då domaren saknade helt och hållet en fingertoppskänsla i den situationen och utvisningen var ett faktum på att FC Bayern skulle få det tufft med ca 30 minuter kvar att spela. Manuel Neuer storspelade hela matchen raktigenom och bommade igen för Ronaldo & Co uppe på topp, Real Madrid hade nu tagit över matchen helt och FC Bayern inriktade sig på att försvara 1-1 resultatet med 10 man, efter många skott från olika vinklar så får Cristiano Ronaldo till sin fot och bollen går mellan Manuel Neuers ben och nu stod det 1-2 på resultatavlan.FC Bayern backade helt hem och försökte täppa igen helt, Real Madrid klev fram med allt dom hade i offensiv väg men lyckades inte dryga ut ledningen med några fler mål ikväll.Matchen slutade rättvist 1-2 till Real Madrid som var det bättre laget ikväll, returmötet är nästa vecka på anrika Santiago Bernabeú i Madrid.Sammanfattning: En match som denna så såg man att Robert Lewandowski saknades i offensiven, polacken som var uträknad innan match pga skadan han ådrog sig i matchen mot Borussia Dortmund i helgen gjorde så att fick se matchen från läktaren. FC Bayern måste alltså göra minst 2 mål på Bernabeu nästa vecka ifall man ska ha en chans att ta sig vidare till semifinalen i årets upplaga av Champions League . Robert Lewandowski förväntas vara spelklar inför returen.Kvällens bästa: Världens bästa målvakt, Manuel Neuer - utan hans reflexer i världsklass så hade Real Madrid gjort ett par mål till.Kvällens sämsta: Domarens utvisning på Javi Martinez, den feldömda straffen och FC Bayerns passningsspel.

2017-04-12 23:02:00

Om man vill sammanfatta kvällens match mot CF Real Madrid så kan man endast läsa rubriken för att bilda sig en uppfattning.