Vikten av att avsluta säsongen i toppform

Bayerns första höst säsong under nya tränaren Carlo Ancelotti genererade en blandad reaktion hos Bayerns supportrar och hos oss i Svenskafans redaktionen. Trots att vi toppade tabellen som serieledare i slutet av december så hade höstens prestationer inkluderat flera mediokra insatser i ligan plus två förluster i Champions League, vilket gjorde att vi slutade andra i gruppen (nåt som vi Bayern fans inte är vana med). Dominansen som vi visade under sista året med Jupp Heynckes och stundtals under





Hursomhelst, det finns ett genomgående mönster under Pep och det är att formen dalade under vårsäsongen. Under den fantastiska säsongen 2012-13 förlorade Bayern endast tre matcher, en i ligan och två i Champions League. Två av dem förlusterna kom under hösten: en mot Leverkusen hemma på Allianz och den andra i CL mot Bate Borisov borta. Den tredje förlusten kom i mars och var mot Arsenal hemma, men den förlusten hade ingen större betydelse då vi gick vidare på grund av borta resultatet.



Ett annat exempel är 2009-10 säsongen då vi tog oss till Champions League final mot Inter från Milano. Slutet av november 2009 låg vi faktiskt bara på sjunde plats, spelet hackade betänkligt och vi var bara en match ifrån att åka ur i Champions League. Lyckligtvis så skärpte vi oss i ligan i december och nådde en tredje plats innan vinter uppehållet. Vi vann också i ett kallt Turin ödesmatchen mot Juventus vilket innebar att vi slutade på andra plats i gruppen. Efter jul och efter träningslägret på varmare breddgrader så vände det och formen kom steg för steg tillbaka. Säsongen slutade med att vi vann ligan med fem poängs marginal och tog en plats i Champions League finalen efter att ha slagit ut Fiorentina, Manchester United och Lyon.



När min kollega på Bayern redaktionen frågade mig om jag kunde sammanfatta Bayerns höst säsong så skrev jag att jag var lite besviken över hur Bayern spelade under Ancelotti. Jag tyckte att Bayerns spel hade försämrats ganska rejält efter det att Pep lämnat, men jag skrev också att vi måste ge Ancelotti tid. Nu, 2 månader senare, är jag betydligt mer positiv och optimistisk avseende hur vi spelar och inför avslutningen av säsongen. Efter årsskiftet har FC Bayern bara tappat 4 poäng i



Jag säger inte att vi kommer att vinna Champions League i år, men vad jag har visat i den här artikeln är vikten att avsluta säsongen i vår bästa form. Jag tror att Bayern kan spela ännu bättre än vad vi har visat hitills och att det finns ännu mer potential i laget. Formsvackan som alla lag går igenom är bakom oss och Ancelotti och spelarna har funnit varandra. Kan vi nu bara toppa formen ytterligare under april och maj, samt ha lite flyt med lottningen i Champions League, då kan det här bli en riktigt intressant vår !



In Ancelotti We Trust. MIA SAN MIA!



MARCUS IREDAHL

2017-03-14 20:18:50

