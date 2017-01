Tummen upp för ditt klubbval, Alexander Isak!

Alexander Isak förste svensk i BVB

Vid lunchtid på måndagen bekräftade Borussia Dortmund värvningen av AIK-anfallaren Alexander Isak. 17-åringen blir därmed den förste svenske spelaren att dra på sig klubbens svartgula tröja.





Anfallaren presenterades vid lunchtid på måndagen, efter att Sportbladet på lördagen publicerat uppgifter som pekade på att flytten skulle gå till Bundesliga och Borussia Dortmund. En bild från när Michael Zorc, sportchef i Borussia Dortmund, och Alexander Isak skrev på kontraktet läckte dessförinnan ut på sociala medier.



17-årige Isak, som efter en imponerande debutsäsong i Allsvenskan blev svenska landslagets yngste målskytt genom tiderna tidigare i januari, har haft flera storklubbars intresse. Så sent som i förra veckan tydde det mesta på att Real Madrid skulle vinna dragkampen om den svenske jättetalangen. Men precis som i somras, då Borussia Dortmund värvade Ousmane Dembélé, drog Michael Zorc det längsta strået ännu en gång.



Alexander Isak rapporteras återvända till Sverige under eftermiddagen för att förbereda flytten ner till Dortmund. Anfallstalangen kommer spela med nummer 14 på ryggen. Till



- Alexander Isak är en anfallstalang av hög kaliber, som många europeiska storklubbar ville värva. Vi är mycket glada över att han valde Borussia Dortmund. BVB är precis som spelaren helt övertygade om att detta är en värvning med stor potential, säger Borussia Dortmunds sportchef Michael Zorc till klubbens hemsida.



Eftersom Isak ännu inte fyllt 18 år behöver FIFA bekräfta övergången. Borussia Dortmund har skickat en förfrågan dit, en förfrågan som alla parter förväntas godkänns inom kort. Klubbarna har kommit överens om att inte offentliggöra några övergångsdetaljer. Isak tros ha skrivit på ett kontrakt över säsongen 2021/22, alternativ 2020/21, och blir om medieuppgifterna stämmer Allsvenskans dyraste fotbollsexport genom tiderna.



2017-01-23 13:27:00

