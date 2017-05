Ibland räcker det inte ens med en cupseger...

Borussia Dortmund och Thomas Tuchel går skilda vägar

Nu är det officiellt. BVB och tränare Tuchel går skilda vägar





BVB tackar Tuchel för hans gärning och kommer nu att ge sig ut på en ny tränarjakt. Ingen speciell person har pekats ut vid denna tidpunkt, men vi här på Borussia Dortmunds SvenskaFans-redaktion hoppas att en ny tränare kan hittas inom kort så att denne får tid att sätta sin prägel på laget. Efter lång tids rykten har nu Borussia Dortmund bekräftat på sin hemsida att man säger upp kontraktet med tränare Thomas Tuchel . Beslutet fattades idag tisdag under ett samtal mellan Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Thomas Tuchel och den senares rådgivare Olaf Meinking.BVB tackar Tuchel för hans gärning och kommer nu att ge sig ut på en ny tränarjakt. Ingen speciell person har pekats ut vid denna tidpunkt, men vi här på Borussia Dortmunds SvenskaFans-redaktion hoppas att en ny tränare kan hittas inom kort så att denne får tid att sätta sin prägel på laget.

0 KOMMENTARER 169 VISNINGAR 0 KOMMENTARER169 VISNINGAR CHRISTIAN HENRIKSSON

2017-05-30 13:23:37

ANNONS:

Fler artiklar om Dortmund

Dortmund

2017-05-30 13:23:37

Dortmund

2017-05-30 11:38:00

Dortmund

2017-04-18 20:45:00

Dortmund

2017-04-11 10:11:13

Dortmund

2017-03-08 22:53:24

Dortmund

2017-03-08 12:11:39

Dortmund

2017-02-14 11:30:00

Dortmund

2017-01-23 13:27:00

Dortmund

2016-07-23 02:10:00

Dortmund

2016-07-15 17:35:10

ANNONS:

Nu är det officiellt. BVB och tränare Tuchel går skilda vägarEfter en säsong med flera höga toppar och en del djupa dalar - bland topparna kan vi räkna cupguldet, att vi vann vår CL-grupp före Real Madrid och att vi till slut ändå knep en direkt CL-plats, medan det inte går att komma ifrån bombattentatet och det publika argumenterandet mellan Watzke och Tuchel som de värsta dalarna - kan det vara på sin plats med en sammanfattning.Efter förra veckans fatala händelser kring den första matchen mellan Borussia Dortmund och AS Monaco är det förhoppningsvis fotbollen vi kan fokusera på när klubbarna i det avgörande returmötet gör upp om en semifinalplats.Turneringens kanske två mest underhållande lag ställs mot varandra i kvartsfinalen då Borussia Dortmund tar emot AS Monaco hemma på ett utsålt Westfalenstadion.En drömöppning på matchen bäddade för en bekväm seger för Borussia Dortmund hemma mot Benfica. Nu väntar kvartsfinal i Champions League för de formtoppade tyskarna.Full fart framåt är det som gäller när Borussia Dortmund i afton tar emot Benfica hemma på Westfalenstadion för att spela det avgörande returmötet i Champions League. Seger är ett måste om äventyret ska fortsätta för de gulsvarta.Ett Borussia Dortmund i rejäl gungning kliver i kväll in i Champions League-slutspelet där man i det första åttondelsfinalsmötet av två ställs mot Benfica borta på Estádio da Luz i Lissabon.Vid lunchtid på måndagen bekräftade Borussia Dortmund värvningen av AIK-anfallaren Alexander Isak. 17-åringen blir därmed den förste svenske spelaren att dra på sig klubbens svartgula tröja.Jag tänkte ta mig friheten att gå igenom vår trupp. Många säger att ett fotbollslag ska ha två alternativ på varje position för att aldrig riskera att stå utan konkurrenskraftigt alternativ om skador och avstängningar gör sig påminda. Eftersom Dortmund har en bit över 30 spelare i truppen just nu kan jag redan nu säga att det problemet har vi inte... Vi börjar bakifrån och går framåt på planen.Götze sägs att skrivit ett kontrakt med BVB vilket sträcker sig till 2021, men Dortmunds ledning dementerar.