Inför: AS Monaco – Borussia Dortmund

Efter förra veckans fatala händelser kring den första matchen mellan Borussia Dortmund och AS Monaco är det förhoppningsvis fotbollen vi kan fokusera på när klubbarna i det avgörande returmötet gör upp om en semifinalplats.

En vecka har passerat sedan Borussia Dortmunds buss utsattes för ett attentat på väg till Westfalenstadion för mötet med AS Monaco i kvartsfinalen av Champions League. Matchen sköts upp till onsdagen, och genomfördes trots stora protester från främst hemmalaget – som av förklarliga skäl var märkbart omskakade efter händelsen.



Det var inte fotbollen som låg i centrum under onsdagen, och att Monaco besegrade Dortmund med 3–2 gick nästintill obemärkt förbi för de flesta. Istället handlade samtalsämnet i mångt och mycket om dagen dessförinnan och vad som håller på att hända med världen.



I kväll går returmötet av stapeln på Stade Louis II i mikrostaten, och säkerheten lär vara stor både inne och utanför arenan. Förhoppningsvis slipper vi dock några fler svarta rubriker, utan kan istället helt och hållet koncentrera oss på det som sker på den välskötta gräsmattan inför drygt 18 500 åskådare.



Tyskarna kommer till den avgörande tillställningen stärkta av en seger mot Eintracht Frankfurt. Marco Reus var tillbaka efter över en månads frånvaro och firade sin återkomst med att öppna målskyttet redan i den tredje minuten. Därefter ökade Sokratis och Pierre-Emerick Aubameyang på, och kunde glädjas över en planenlig uppmjukning till dagens minst sagt betydelsefulla match.



AS Monaco i sin tur vann även sin senaste ligamatch då man trots underläge gick vinnande ur striden med bottenlaget Dijon, och behåller därmed sin plats som serieledare med sex omgångar kvar att spela.



Thomas Tuchel kan glädjas åt att frånvarolistan krympt avsevärt, och det är ”enbart” fyra spelare som tvingas stå över i form av Marc Bartra, André Schürrle, Sebastian Rode och Mario Götze. Vi kan således förvänta oss en slagkraftig startelva med, i vanlig ordning, fokus på offensiven. Dortmund är nämligen tvungna att göra minst ett mål för att ha chans på avancemang efter nederlaget senast, och främst trion bestående av Dembélé, Reus och Aubameyang lär få många bollar att jobba med under matchens gång.



Även fyra spelare saknas för Leonardo Jardim, som tvingas klara sig utan avstängde Fabinho samt Djibril Sidibé, Guido Carrillo och Gabriel Boschilla då de tre går skadade. Den förstnämnde är utan tvekan det tyngsta bortfallet då han varit en tongivande pjäs den här säsongen. Tiemoué Bakayoko väntas ersätta 23-åringen, som lär bilda ett defensivt mittfält tillsammans med Joao Moutinho. I övrigt kan vi förvänta oss en liknande startelva som i det förra mötet.



Precis som senast handlar allting om vilket lag som är mest effektiva framför målet. Hawaii-fotboll lär utlovas och trots att Monaco sitter i förarsätet känns det på förhand helt öppet. Har Dortmund en bra dag kan de utföra i princip vad som helst, och samma känsla gäller för Monaco – som det här spelåret tagit fotbollsvärlden med storm.



Matchen startar klockan 20.45 och går att se på TV3.



Preliminära laguppställningar:



AS Monaco: Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Joao Moutinho, Bakayoko - Bernardo Silva, Lemar - Falcao, Mbappé Lottin



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Weigl, Sahin - Dembelé, Kagawa, Reus - Aubameyang



