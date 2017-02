Inför: Benfica – Borussia Dortmund

Ett Borussia Dortmund i rejäl gungning kliver i kväll in i Champions League-slutspelet där man i det första åttondelsfinalsmötet av två ställs mot Benfica borta på Estádio da Luz i Lissabon.





Påföljderna från förbundets sida för incidenterna är dyra böter samt en match i Bundesliga med ett tomt Südtribüne, vilket innebär att ”den gula väggen” inte kommer kunna stötta sitt lag – som just nu är i behov av all support de kan få. Sin senaste match förlorade man nämligen mycket överraskande mot tabelljumbon Darmstadt 98, och det är många ännu obesvarade frågor inför kvällens tillställning i Champions League borta mot Benfica.



Dagens motståndare leder den inhemska ligan med enbart en poäng ner till jagande Porto. Två förluster efter 21 omgångar och enbart tolv insläppta mål talar sitt tydliga språk. Dock imponerade man inte särskilt stort i gruppspelet i Champions League och hade turen på sin sida att man till slut lyckades nå vidareavancemang.



Trots detta är Borussia Dortmund inte längre superfavoriter till att gå vinnande ur striden, vilket man var i samma stund som det stod klart att man skulle mötas. En hel del har hunnit ske sedan dess och frågan är hur Dortmund egentligen står sig i nuläget. Thomas Tuchel är en minst sagt pressad herre och det har redan börjat talas om att han gjort sitt i föreningen då styrelsen ska vilja göra ett tränarskifte till sommaren.



Ska Tuchel lyckas rädda sitt skinn gäller det för honom att få ordning på sitt manskap, och det omgående. Ett uttåg ur Champions League redan i åttondelsfinalen vore ett praktfiasko, speciellt då det är allt annat än säkert att man kommer lyckas kvalificera sig för den högt aktningssamma turneringen kommande höst.



Lyckligtvis är i stort sett hela spelartruppen disponibel, vilket gör att det väntas vara en stark startelva som ställs på planen. Marco Reus, Ousmane Dembélé och Pierre-Emerick Aubameyang är de som ska göra jobbet i offensiven, vilket kommer prioriteras då man är i behov av åtminstone ett bortamål för att komma till returmötet med någorlunda goda förutsättningar.



En sak är säker, och det är att det inte kommer bli en enkel uppgift för tyskarna. Benfica ser ruggigt starka ut just nu och varje spelare hos Dortmund måste verkligen ge allt de har om det ska sluta lyckligt i kväll.



Matchen startar klockan 20.45 och går att se på Viasat Fotboll.



Preliminära laguppställningar:



Benfica: Ederson - Nelson Semedo, Luisao, Nilsson Lindelöf, Eliseu - Fejsa, Pizzi - Salvio, Cervi - Jonas, Mitroglou



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Castro, Guerreiro - Dembélé, Reus - Aubameyang

0 KOMMENTARER 136 VISNINGAR 0 KOMMENTARER136 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-02-14 11:30:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-02-14 11:30:00

