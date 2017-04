Inför: Borussia Dortmund – AS Monaco

Turneringens kanske två mest underhållande lag ställs mot varandra i kvartsfinalen då Borussia Dortmund tar emot AS Monaco hemma på ett utsålt Westfalenstadion.

Borussia Dortmunds hektiska period fortsätter med match varje helg samt en mitt i veckan. Nu har det blivit dags för kvartsfinal i Champions League, där AS Monaco väntar på hemmaplan.



Formmässigt är det svårbedömt att veta vart Dortmund står i nuläget då man i Bundesliga enbart vunnit två av sina fem senaste matcher. Under den gångna helgen hade man det tungt borta mot Bayern München, som utan några större problem spelade hem samtliga tre poäng.



Sedan dess har Thomas Tuchel och hans spelare försökt slå om sitt fokus till kommande match mot Monaco i Champions League, som väntas bli en sevärd historia. Precis som BVB är Monaco ett lag som föredrar offensiven och det brukar bjudas på målkalas när de spelar. Således gäller det för Sokratis och Marc Bartra att vara på tårna från minut ett.



Gonzalo Castro tvingas stå över matchen då han dras med skadebekymmer. Någonting de gulsvarta supportrarna istället kan glädjas åt är att Marco Reus är tillbaka efter två månaders frånvaro, och är nu redo för sin comeback. En spelare som tidigare visat att han på egen hand kan göra stor skillnad.



Hos Monaco är mittfältaren Tiémoué Bakayoko avstängd. Saknas gör även Djibril Sidbé, Guido Carrillo och Gabriel Boschilla, som alla går skadade. Bortfallen till trots är det ändå en stark och sammansvetsad trupp tränare Leonardo Jardim förfogar över.



Monaco toppar tabellen i Ligue 1 med ett tre poängs försprång till jagande Paris Saint-Germain. Senast man förlorade en match i ligan var i mitten av december, sedan dess har man vunnit samtliga bortsett från två oavgjorda tillställningar. Det är alltså en minst sagt formstark motståndare som väntar för Borussia Dortmund.



På förhand är det extremt svårt att peka ut en förhandsfavorit. Räkna med en underhållande match med mängder av målchanser åt båda håll. Det gäller att Dortmund tar vara på de lägen som skapas och att Roman Bürki har en strålande dag på jobbet, för i returmötet om en vecka väntas det bli otroligt tufft.



Matchen startar klockan 20.45 och går att se på Viasat Fotboll.



Preliminära laguppställningar:



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembelé, Kagawa, Guerreiro, Pulisic - Aubameyang



AS Monaco: Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Fabinho, Moutinho - Bernardo Silva, Lemar - Mbappé Lottin, Falcao

FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-04-11 10:11:13

