Borussia Dortmund har allt att vinna i afton.

Inför: Borussia Dortmund – Benfica

Full fart framåt är det som gäller när Borussia Dortmund i afton tar emot Benfica hemma på Westfalenstadion för att spela det avgörande returmötet i Champions League. Seger är ett måste om äventyret ska fortsätta för de gulsvarta.





Plötsligt stämmer det mesta för Thomas Tuchel och hans manskap, som verkligen är i storform inför dagens viktiga returmöte mot portugiserna hemma på Westfalenstadion. Förlusten man åkte på då känns inte längre lika svidande, utan hoppfullheten om en vändning och således vidareavancemang i Champions League är stor.



Jämfört med den senaste tillställningen har det uppkommit ett nytt bortfall för tyskarna. Marco Reus gjorde illa sitt lår under den gångna helgens match mot Bayer Leverkusen, och kommer inte kunna medverka. Ett tungt avbräck på pappret, men då 27-åringen varit ur slag den senaste tiden lär avsaknaden inte bli alltför stor. I övrigt är samtliga spelare tillgängliga som var med i Lissabon.



Benfica i sin tur har hunnit med fyra matcher under de senaste tre veckorna, och är alltjämt tabelletta efter att ha fortsatt rada upp segrar. Självförtroendet är stort, men samtliga i laget är väl medvetna om att det kommer krävas en fläckfri insats i defensiven om det ska gå vägen mot ett måltörstande Dortmund, med sina röststarka fans i ryggen.



Mittfältaren Ljubomir Fejsa har råkat ut för en fotledsskada och tvingas stanna hemma. Även Filipe Augusto och dirigenten Jonas är osäkra kort efter att nyligen råkat ut för skavanker. Ett beslut om deras medverkan kommer tas under dagen.



Det väntas bli en matchbild där Dortmund från första början går för ett ledningsmål, medan Benfica tätar till defensiven och inriktar sig på försvarsspel med kontringar när möjligheten ges. Tolv mål har BVB mäktat med i sina tre senaste ligamatcher, varav hälften av dem gjordes senast mot Bayer Leverkusen på hemmaplan. Det råder sålunda ingen tvekan om att spelarna just nu är väl medvetna om hur man hittar nätet.



På förhand talar det mesta för att hemmalaget kommer lyckas vända på steken och ta sig vidare i den prestigefyllda turneringen. Benfica är inte vana vid att slå underifrån, men kanske passar det dem som handen i handsken i det här fallet? Ett tidigt ledningsmål för portugiserna skulle lamslå Dortmund och pressen hade växt sig än större. Därför gäller det för ”Die Borussen” har inte att inte helt glömma bort försvarsspelet trots att mottot av allt att döma inför matchen är ”full fart framåt”. Borussia Dortmund har verkligen allt att vinna, det återstår att se om man har det som krävs för att göra det också.



Matchen startar klockan 20.45 och går att se på Viasat Sport Premium.



Preliminära laguppställningar:



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Durm - Weigl - Dembelé, Castro, Guerreiro, Pulisic - Aubameyang



FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-08 12:11:39

