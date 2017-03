Offensiven segrade när Dortmund avancerade

En drömöppning på matchen bäddade för en bekväm seger för Borussia Dortmund hemma mot Benfica. Nu väntar kvartsfinal i Champions League för de formtoppade tyskarna.





Startelvan som Thomas Tuchel ställde på banan speglade parollen där offensiven prioriterades. På pappret fanns det visserligen fem försvarsspelare med på planen, men i praktiken var det sällan samtliga fem stod på led och agerade skydd framför burväktaren Roman Bürki. Istället verkade de understöd till offensiven bestående av Ousmane Dembelé, Christian Pulisic och Pierre-Emerick Aubameyang.



Inte ens fem minuter hade passerat innan den sistnämnde stångade in det psykologiskt viktiga målet via en hörna. Vild glädje utbröt hos både spelare och fansen på Südtribüne, som strax innan avspark anordnat ett storslaget tifo med historisk anknytning till mötet med Benfica 1963.



Benfica lyckades behålla lugnet och fick hemmalagets spelares adrenalin att sjunka tillbaka till normala nivåer igen. Det var dock fortfarande de gulsvarta som förde spelet, och var närmare att utöka sin ledning än vad Benfica var en kvittering. Resultatet stod sig dock halvleken ut och det var en spännande andra halvlek som väntade efter halvtidspausen.



Spänningen varade dock inte i mer än drygt en kvart. Lukasz Piszczek slog en fenomenal djupledspassning till Pulisic, som iskallt chippade bollen över den utrusande målvakten. Vändningen var ett faktum och spelarna samlades ute vid hörnflaggan för att fira den unge amerikanens fullträff.



Bättre skulle det dock bli, och det bara ett par minuter senare. Aubameyang höll sig framme på Marcel Schmelzers inspel i boxen och kunde med bredsidan överlista Ederson i målet.



Saken var vid det här laget klart, men Aubameyang var inte färdig för dagen. Fem minuter före full tid skickade han in sitt tredje mål för kvällen efter Erik Durms framspelning och lyckan var total inne på Westfalenstadion – bortsett från de tillresta portugisiska supportrarna vars drömmar slagits i spillror.



0 KOMMENTARER 269 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-08 22:53:24

