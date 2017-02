Dynamo Dresden - Union Berlin 0-0, en missad chans

Förväntningarna låg täta i luften när de båda lagen marscherade ut till avspark. Hannover 96 hade under fredagen ådragit sig ett svidande nederlag, 4-1, i Fürth, vilket gjorde att tre poäng i denna match innebar att det segrande laget skulle närma sig täten.







Tillbaka till matchen och det skådespel som utspelades denna eftermiddag på DDV-Stadion i Dresden. Matchen rivstartade med ett tufft närkampspel och många situationer som var på gränsen till brutala. Det delades dock bara ut två gula kort och efter 20 minuter kändes det som att domaren, Benjamin Brand, höll på att tappa matchen helt. Brand skulle dock återhämta sig något och efter två gula kort i mitten på halvleken kunde han någorlunda återta kontrollen, men matchen fortsatte trots det att vara tuff.



Spelmässigt kändes Union vassare under den första halvleken. Tränare Keller hade gett tydliga instruktioner till sina mannar om att ligga lågt i försvarsspelet. Samtidigt pressade man hårt så fort det fanns tillfälle att trycka tillbaka Dynamospelarna. Dresdens mittfält med Hartmann som central pjäs fungerade mindre tillfredsställande. Djupledsspelet som är lagets främsta anfallsvapen raderades ut i takt med att Union kunde pressa det centrala mittfältet till antingen misstag eller hemåtspel.



Det närmaste Dynamo kom ett ledningsmål under de första 45 minuterna var ett "friläge" av Kutschke efter ett misslyckats hemåtspel från en Unionförsvarare. Kutschke hann inte riktigt fram, utan målvakten Busk kunde rensa i absolut sista sekund. Utöver detta hade Dynamo en del misslyckade hörnor samt en relativt farlig frispark från Stefaniak. 0-0 i paus kändes trots detta ganska rättvist, trots att spelet hackade.



Den andra halvleken började som den första slutade. Dynamo hade svårt att etablera något som helst spel centralt i banan, medan Union fortsatte att ligga lågt samt pressa vid första bästa tillfälle. Dynamo försökte locka upp Union med spel i backlinjen samt tillbaka till målvakten, men det fungerade inte överhuvudtaget då man stressades till misstag gång efter annan.



Efter 10-15 minuter ändrade dock matchen karaktär. Det var som att Dynamo till slut hade ätit sig tillbaka in i matchen och framförallt kampen på mittfältet. Helt plötsligt lyckades man hålla i bollen centralt och därmed skaffade sig Dynamo tid att sikta på den djupledslöpande offensiva duon Berko och Kutschke.



Två gånger lyckades Berko komma förbi på sin kant och fick med sig hörnor som resultat. Hörnor var ordet för dagen då det totalt i matchen sköts 19 hörnor varav Dynamo sköt 12 av dessa. Dessvärre var kvalititeten väldigt låg i början då Stefaniak slog dem. I den andra halvleken tog Philip Heise över sysslan och då lyckades hemmalaget skapa en del farliga lägen.



Djupledsspelet blev som sagt bättre i den andra halvleken. Kutschke rann igenom en gång men visade förvånansvärt dålig teknik när han snubbelsparkade bollen på sig själv och friläget rann ut i sanden. Anfallaren fick en stund senare chansen att revanchera sig, då ännu en vältajmad boll nådde honom i djupled. Kutschke nickade ner till en framåtrusande Hauptmann som inte lyckades träffa bollen rent. Här borde det varit 1-0 till Dynamo.



Efter denna period i matchen lyckades Union återta initiativet på mittfältet och flyttade fram sina offensiva positioner och skapde faktiskt en del lägen. Dynamobekantingen Leistner borde definitivt gjort något bättre med sin nick efter en hörna. Tyvärr för honom och Union gick nicken en bit utanför det vänstra krysset. Svensken Simon Hedlund hade ett skott i ribban som var Unions överlägset bästa chans. Hedlund som förövrigt hade en mindre bra match med värk lite överallt. Hans otaliga småskador och "uppenbara" smärta retade upp hemmapubliken så till vida att han buades och visslades ut när han lämnade planen i minut 89.



De sista minuterna spelades mest av och båda lagen såg ut att vara nöjda med en poäng. Lite trist kan man tycka, när även Braunschweig förlorade sin match. Trots allt hämtade båda lagen in en poäng och minskade därmed ned gapet till bundesligaplatsen, fyra poäng för Dynamo och tre för gästerna.





Dynamo – Union 0-0

Kort:

Hauptmann, DD, gult

Modica, DD, gult

Leistner, Union, gult Först av allt, vill jag be om ursäkt för årets kanske sämsta "inför rapport". Det var dessvärre inte mycket som stämde i den och både Leistner, Kroos och Berko kom till slut att medverka i denna match. Berko hade återhämtat sig och Leistner var aldrig avstängd då han endast hade fyra gula kort och riskerade en avstängning vid kort i matchens mot Dynamo.Tillbaka till matchen och det skådespel som utspelades denna eftermiddag påi Dresden. Matchen rivstartade med ett tufft närkampspel och många situationer som var på gränsen till brutala. Det delades dock bara ut två gula kort och efter 20 minuter kändes det som att domaren,, höll på att tappa matchen helt. Brand skulle dock återhämta sig något och efter två gula kort i mitten på halvleken kunde han någorlunda återta kontrollen, men matchen fortsatte trots det att vara tuff.Spelmässigt kändes Union vassare under den första halvleken. Tränarehade gett tydliga instruktioner till sina mannar om att ligga lågt i försvarsspelet. Samtidigt pressade man hårt så fort det fanns tillfälle att trycka tillbaka Dynamospelarna. Dresdens mittfält medsom central pjäs fungerade mindre tillfredsställande. Djupledsspelet som är lagets främsta anfallsvapen raderades ut i takt med att Union kunde pressa det centrala mittfältet till antingen misstag eller hemåtspel.Det närmaste Dynamo kom ett ledningsmål under de första 45 minuterna var ett "friläge" avefter ett misslyckats hemåtspel från en Unionförsvarare. Kutschke hann inte riktigt fram, utan målvaktenkunde rensa i absolut sista sekund. Utöver detta hade Dynamo en del misslyckade hörnor samt en relativt farlig frispark från Stefaniak. 0-0 i paus kändes trots detta ganska rättvist, trots att spelet hackade.Den andra halvleken började som den första slutade. Dynamo hade svårt att etablera något som helst spel centralt i banan, medan Union fortsatte att ligga lågt samt pressa vid första bästa tillfälle. Dynamo försökte locka upp Union med spel i backlinjen samt tillbaka till målvakten, men det fungerade inte överhuvudtaget då man stressades till misstag gång efter annan.Efter 10-15 minuter ändrade dock matchen karaktär. Det var som att Dynamo till slut hade ätit sig tillbaka in i matchen och framförallt kampen på mittfältet. Helt plötsligt lyckades man hålla i bollen centralt och därmed skaffade sig Dynamo tid att sikta på den djupledslöpande offensiva duonochTvå gånger lyckadeskomma förbi på sin kant och fick med sig hörnor som resultat. Hörnor var ordet för dagen då det totalt i matchen skötshörnor varavskötav dessa. Dessvärre var kvalititeten väldigt låg i början dåslog dem. I den andra halvleken togöver sysslan och då lyckades hemmalaget skapa en del farliga lägen.Djupledsspelet blev som sagt bättre i den andra halvleken.rann igenom en gång men visade förvånansvärt dålig teknik när han snubbelsparkade bollen på sig själv och friläget rann ut i sanden. Anfallaren fick en stund senare chansen att revanchera sig, då ännu en vältajmad boll nådde honom i djupled. Kutschke nickade ner till en framåtrusandesom inte lyckades träffa bollen rent. Här borde det varit 1-0 till Dynamo.Efter denna period i matchen lyckades Union återta initiativet på mittfältet och flyttade fram sina offensiva positioner och skapde faktiskt en del lägen. Dynamobekantingenborde definitivt gjort något bättre med sin nick efter en hörna. Tyvärr för honom och Union gick nicken en bit utanför det vänstra krysset. Svenskenhade ett skott i ribban som var Unions överlägset bästa chans. Hedlund som förövrigt hade en mindre bra match med värk lite överallt. Hans otaliga småskador och "uppenbara" smärta retade upp hemmapubliken så till vida att han buades och visslades ut när han lämnade planen i minut 89.De sista minuterna spelades mest av och båda lagen såg ut att vara nöjda med en poäng. Lite trist kan man tycka, när ävenförlorade sin match. Trots allt hämtade båda lagen in en poäng och minskade därmed ned gapet till bundesligaplatsen, fyra poäng för Dynamo och tre för gästerna.Hauptmann,, gultModica,, gultLeistner,, gult

0 KOMMENTARER 123 VISNINGAR 0 KOMMENTARER123 VISNINGAR SGD

dynamodresden@live.com

2017-02-05 18:57:31

ANNONS:

Fler artiklar om Dynamo Dresden

Dynamo Dresden

2017-02-05 18:57:31

Dynamo Dresden

2017-02-03 10:23:00

Dynamo Dresden

2017-02-02 11:57:00

Dynamo Dresden

2017-01-31 10:38:43

Dynamo Dresden

2017-01-31 09:46:35

Dynamo Dresden

2017-01-30 11:50:04

Dynamo Dresden

2017-01-30 10:57:57

Dynamo Dresden

2017-01-27 13:00:00

Dynamo Dresden

2017-01-25 21:07:56

Dynamo Dresden

2017-01-23 09:32:00

ANNONS:

Förväntningarna låg täta i luften när de båda lagen marscherade ut till avspark. Hannover 96 hade under fredagen ådragit sig ett svidande nederlag, 4-1, i Fürth, vilket gjorde att tre poäng i denna match innebar att det segrande laget skulle närma sig täten.Ny tuff match väntar Dresdens söner under söndagen när öst-rivalen Union Berlin kommer på besök till DDV-stadion.Vad hände på träningen? Hur många biljetter har sålts? Vem fyllde år? Här uppdaterar vi både små och stora nyheter från Dresden.Dresdens U-13 tog i helgen en riktigt fin skalp när man vann den prestigefyllda turneringen Kyberg Cup. Turneringen samlar varje år några av Tysklands, Schweiz och Österrikes mest namnkunniga föreningar för att göra upp om segern i inomhuscupen.Dynamo som tidigare under månaden blivit tilldömda en match utan publik på K-block och 40 000€ i böter vann en liten seger i rättssalen under gårdagen.Helgens seger kan bli dyrköpt för Dynamo då två av spelarna fick kliva av med skadekänningar.Solen sken på ett gungande Stadion Nürnberg när de svartgula äntrade gräset på söndagseftermiddagen. Målet var satt och förbannelsen skulle brytas. Den första segern mot Nürnberg, någonsin, hägrade för de elva svartgula spelarna.Kl 13:30 på Söndag blåses vårsäsongen igång för Dynamo. Laget reser till Nürnberg för ett tufft, men mycket spännande möte mot en av lagets toppkonkurrenter. Som vanligt är man inte ensamma utan väntas att backas upp av 10 000 resande svartgula supportrar, ett stöd som behövs om man ska kunna fortsätta rida på den positiva våg som höstsäsongen varit.Vad hände på träningen? Hur många biljetter har sålts? Vem fyllde år? Här uppdaterar vi både små och stora nyheter från Dresden.Vem kommer till Dresden och vem lämnar? Här publicerar vi alla rykten och övergångar som rör Dynamos trupp till säsongen 2016/2017.