Inför: Dynamo Dresden - Hannover 96

Söndagens motståndare är ingen mindre än toppkandidaten Hannover 96. Hannover studsade tillbaka till vinnarspåret efter en 2-1 seger mot Bochum tidigare i veckan.

Det väcktes en del frågetecken runtefter att man blivit totalt avklädda ii omgång 19.å sin sida förlorade chansen att knapra in poäng i sin hemmamatch mot, 0-0, och gick rejält på pumpen i omgång 20 borta motTvå stora försvarsmisstag ledde fram till en 2-0 förlust i Hamburg där det bruna laget helt plötsligt fått luft under vingarna. Det är därför upplagt för ett spännande, men ovisst möte ipå söndagseftermiddagen. Båda lagen har en något osäker form och vill gärna kunna ta tillbaka momentumet, för att inte tappa fart i början av vårsäsongen.Ska vi tro statistiken kan det bli en spännande och underhållande match. De två lagen är de elvorna som vill ha bollen mest i ligan.toppar den tabellen med ett bollinnehav på 56,6% per match ochligger precis bakom med 56,5%.Till trots för det stora nederlaget iharunder de senaste tio matcherna sex segrar, tre oavgjorda och endast en förlust. Det bådar gott för laget från floden Leines östra bank, samtidigt är Dynamos facit mot seriens topplag förvånansvärt bra. Hittills har man inte förlorat mot något av lagen, tre vinster och tre oavgjorda, som innehar någon av de sex första platserna på tabellen. En klar styrka som kompletteras med att man är ett erkänt starkt hemmalag.Skadeläget i Dynamo har inte blivit bättre och mittbackenkommer inte att deltaga då han fortfarande vilar upp sin skadade axel. Ballas slog axeln ur led under mötet medi Hamburg förra helgen. Han förväntas böja rehab träna efter helgen och vi hoppas att han snart kan vara tillbaka. Florians förväntade ersättare kommer att vara Jannik Müller som ersatte honom i matchens 38 minut senast.DDV-Stadion, DresdenSöndag 19/2–2017 kl. 13:30bundesliga.dekicker.dedynamo-dresden.dehannover96.de