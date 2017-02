Inför: Dynamo Dresden – Union Berlin

Ny tuff match väntar Dresdens söner under söndagen när öst-rivalen Union Berlin kommer på besök till DDV-stadion.

Akaki Gogia samt förra helgens matchhjälte Erich Berko. Både Gogia och Berko fick kliva av i bortamötet med Nürnberg där Dynamo vann med 2-1.



För Unions del berör det den tidigare Dynamospelaren Toni Leistner samt mittfältaren och kreatören Felix Kroos. Försvararen Leistner är född i Dresden och har tillbringat flera säsongen i klubbens A samt B-lag, men kan alltså inte deltaga i matchen. Tråkigt för honom, men bra för Dynamo.



Historiskt sett har Dynamo haft väldigt svårt för Union och det har endast blivit två segrar på 13 möten sedan återföreningen av Tyskland. Union har däremot åtta vinster och lagen har också kryssat vid tre tillfällen. Senast Dynamo vann en match mot Berlins andra lag var säsongen 11/12 när de svartgula tog en övertygande 4-0 seger i höstmötet klubbarna emellan. Kan vi hoppas på en repris?



Formmässigt ser det okej ut för båda klubbarna. Dynamo vann senast i Nürnberg efter en riktigt bra första halvlek, men klart sämre andra. Union lyckades vända sin match hemma på Stadion An der Alten Försterei mot Bochum och vann till slut även de med 2-1. Spelmässigt kändes Bochum starkare i den matchen och gjorde faktiskt en mycket bra bortamatch efter en trög höst. I Nürnberg gjorde Dynamo allt rätt i den första halvleken, men gav bort initiativet i den andra och bjöd in hemmalaget i matchen. Man lyckades trots det reda ut stormen och vinna.



Förhoppningsvis kan vi se fram emot en offensiv och böljande match där båda lagen jagar segern. Tre poäng är välbehövliga om man ska fortsätta hänga på i toppen. För närvarande innehar Union tabellens fjärde plats och Dynamo den femte på 31, respektive 30 poäng.





När?

5/2-17 kl.13:30



Var?

dynamodresden@live.com

2017-02-03 10:23:00

