Inför: FC Nürnberg - Dynamo Dresden

Kl 13:30 på Söndag blåses vårsäsongen igång för Dynamo. Laget reser till Nürnberg för ett tufft, men mycket spännande möte mot en av lagets toppkonkurrenter. Som vanligt är man inte ensamma utan väntas att backas upp av 10 000 resande svartgula supportrar, ett stöd som behövs om man ska kunna fortsätta rida på den positiva våg som höstsäsongen varit.

Lagen kommer med olika förutsättningar inför matchen.trupp har ändrats i större grad när det gäller kvantitet ändär den stora förändringen stavas kvalitet., ytterback, nytillskott ifrån Stuttgart under vinteruppehållet kan komma att tillföra en extra dimension till Dynamos anfallspel.kan bli både fågel eller fisk. Anfallaren har varit långtidsskadad och plockades upp på en free transfer. Ett lyckat fjolår, 10 mål och 9 assist, i 3.Liga skvallrar dock om potential hos Dynamos nya 25-åring.I Nürnberg ser det som sagt annorlunda ut. Laget har ”förlorat” hälften av sina mål sedan lagets skyttekung,, sålts tillför 1 500 000€. Burgstaller stod under hösten förav lagetsmål och assisterade även till ett. Klubben har ännu inte ersatt österrikaren och lär troligtvis sätta sitt hopp till. Lånespelaren frånhar hittat nätet fem gånger så långt denna säsong.Under vinteruppehållet har båda klubbarna gjort bra resultat i träningsmatcherna. Dynamo har matchat hårdare med fyra träningsmatcher medan Nürnberg har spelat tre stycken. Dynamo har två vinster, en oavgjord och en förlust, Nürnberg har dock ännu inte förlorat under det nya året, två vinster och en oavgjord.