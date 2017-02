Inför: St. Pauli – Dynamo Dresden

Två relativt formstarka lag möts i helgen när Dynamo Dresden gästar Millerntor för ännu en tuff bortamatch.

När spelprogrammet skrevs och offentliggjordes under sensommaren drog många Dynamosupportrar ett djupt andetag. Det var upplagt för en riktigt tuff start och en hel del tänkte nog att den skulle bli säsongsdefinierande. Det skulle börja med en tuff hemmamatch motoch fortsätta med matcher motoch dagens motståndare. Svåra uppgifter mot starka lag som i värsta fall kunde ha tagit knäcken på en nykomling.Men efter två oavgjorda motoch, tog man två raka segrar motoch. En flygande start försom trots ett bakslag mot Aue har fortsatt att spela stabilt och kontinuerligt plocka poäng under seriens första hälft. 2017 har hittills bjudit på en vinst och en oavgjord samt presentationen av lagets nya vänsterback,, en spelare som kan komma att betyda mycket i slutskedet av serien.St. Pauli har haft en tung höst och ligger för närvarande på tabellens absolut sista plats. En klar missräkning för en klubb som brukar vara med och slåss i toppen av tabellen. Laget har under vintern förstärkts med två spelare, bland annat tidigare spelaren, som i somras gick till. Thy är nu alltså tillbaka i Paulis bruna tröja på ett lån ut säsongen. Den andra spelaren är norrmannensom även han anslutit på lån, men från Werders Bundesligakollega. Det återstår att se om dessa kan komma att utgöra skillnaden för Pauli under resten av säsongen, då klubben behöver all hjälp för att undvika att trilla ur zweite liga.Båda nyförvärven var med i startelvan, när det bruna laget tog en oväntad, men stark, trepoängare iförra helgen. Pauli har under lagets fem senaste matcher endast förlorat en gång, vilket var mot seriens absolut bästa lag,. Det innebär att man just nu upplever sin bästa trend för säsongen och de kan därmed bli en tuff nöt att knäcka för Dynamo.kommer till matchen med i stort sett ordinarie lag.är fortfarande skadad och förväntas vara bort i åtminstone fem veckor till. Den 20-årige mittfältarenhar dock gjort fina insatser så långt i Gogias frånvaro. Förhoppningsvis kan han ta ytterligare steg under våren för att helt ersättanär han lämnar föri sommar. Dynamo är erkänt duktiga på bortaplan och vid en vinst i helgens drabbning kommer man att leda bortatabellen på målskillnad. Samtidigt ärligans sämsta hemmalag, så statistiskt talar det för en Dynamoseger. Vi får se hur det slutar, men vi får verkligen hoppas att laget har ännu mer potential att trycka ut. Det har sett lugnt och metodiskt ut i det sista och laget fortsätter att hänga på toppen. Drömmarna omkänns verkligare än någonsin, men vi vet också att två-tre förluster fort kan vända den positiva trenden.Millerntor-StadionSöndag 12/2–2017 kl. 13:30