Notiser från Dresden 170214, Ny skada, taktikkritik samt pinsamheter från Hamburg

Vad hände på träningen? Hur många biljetter har sålts? Vem fyllde år? Här uppdaterar vi både små och stora nyheter från Dresden.

Neuhaus upp för sina spelare samt lagets taktik. Den unge mittfältaren Niklas Hauptmann, som fått chansen efter att Gogia skadade sig, stod för en riktig ”indianare” som resulterade i 1-0 till St. Pauli. Samma Hauptmann tappade senare markeringen vid 2-0, men där var det försvarsresen Giuliano Modica som gjorde det grova felet att spela bollen rätt på en motståndare. Något som senare resulterade i en passning rakt in i slottet och 2-0 till Pauli. Neuhaus hävdar bestämt till Bild att det är sådant som händer och ingenting att bekymra sig för. Hans taktik med en spelande fotboll kommer att fortsätta som vanligt.





Mittbacken Florian Ballas skadade sig i matchen mot St. Pauli. Det kan visa sig att bli ett riktigt avbräck då han inte kan deltaga i den kommande matchen mot toppkonkurrenten Hannover 96. Försvarsspelaren slog axeln ur led och kommer att behöva vila åtminstone en vecka innan han kan börja med rehabiliteringsträning.





Mångt och mycket kan sägas om Dynamos supportrar, med både avhuggna tjurhuvuden samt bråk och pyroteknik. En del av St. Paulis fans tog dock smaklösheten till en ny nivå när man hånade offren i den stora bombningen av Dresden under andra världskriget. Några supportrar höll i halvtid upp en banderoll med bland annat frasen: ”Era förfäder har redan brunnit för Dresden”. Paulis klubbledning var dock snabbt på banan och bad om ursäkt till Dynamos dito. Bra jobbat!





Källor:

Bild.de

