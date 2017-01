Notiser från Dresden

Vad hände på träningen? Hur många biljetter har sålts? Vem fyllde år?

Här uppdaterar vi både små och stora nyheter från Dresden.

Under Lördagen, 7/1-17, spelade Dynamo årets första match som slutade med en 2-0 vinst. För motståndet stod den eviga rivalensom för närvarande håller till i Regionalligan. Alla spelare i matchtruppen var planerade att få årets första 45 minuter i benen och vi fick även se två debutanter i form av a-juniorernaoch. Coskun hade tidigare i veckan fått besked om att han kallats in till Turkiets U-19 trupp och förärades alltså senare i veckan med sin a-lagsdebut för Dynamo. En bättre start på det nya året än denna, blir svårfunnen för Coskun. (Källor: dynamo-dresden.de , bild.de)Den gamla profilenfyllde 65 år Fredagen 6/1 2017. Under sin tid i Dynamo Dresden respresenterade han klubben över 260 gånger varav 33 stycken europamatcher. Helm vann fyra mästerskapstitlar och två cuptitlar med klubben innan han lade skorna på hyllan 1982.65 år är devisen för veckan då även en annan legend fyllde just 65.vann 5 mästerskap och två inhemska cuper med Dynamo som han representerade 183 gånger under åren 1969-1980.