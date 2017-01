Notiser från Dresden - Unga talanger, nostalgi och en 55-åring

Vad hände på träningen? Hur många biljetter har sålts? Vem fyllde år?

Här uppdaterar vi både små och stora nyheter från Dresden.

Dynamos presidentfyllde 55 år under Tisdagen och klubben gratulerade, som sig bör, med ett kort inlägg på den officiella hemsidan. Ritter har varit president i klubben sedan 2010, men medlem av staben har han varit ända sedan 2003.som tidigare i månaden blev uttagen till Turkiets U-19 landslag fick också debutera när landet spelade en vänskapsmatch mot. Dynamos 18-årige back startade matchen och fick 45 minuters speltid., lägg namnet på minnet. 16-åringen har haft ett lyckat 2017 så långt. Tjecken var med på a-lagets träningsläger i Marbella och skall ha gjort ett mycket positivt intryck på tränare. Han fick ingen speltid i de två träningsmatcherna, men deltog under de 11 träningspassen. Nyss hemkommen från träningslägret blev han också utsedd tilltredje största talang i sin ålderskull, 2000. Till vardags spelar han i U-17 laget där han under hösten gjortpå 13 matcher.Tidigt på lördagsmorgonen 28/1 kommeratt sända. En späckad morgon med filmen om 2015/16 års mästarsäsong samt även en repris av höstens cupmatch mot. Allt i allt handlar det om 4 timmar och 35 minuter svartgul glädje. Programmet kan också följas på vi livestream på