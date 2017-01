Nürnberg – Dynamo 1-2, Första segern någonsin och en återuppstånden Heise

Solen sken på ett gungande Stadion Nürnberg när de svartgula äntrade gräset på söndagseftermiddagen. Målet var satt och förbannelsen skulle brytas. Den första segern mot Nürnberg, någonsin, hägrade för de elva svartgula spelarna.

På de nio försök somhaft, har det endast blivit fyra oavgjorda och fem förluster i tävlingsspel mot. Det var därför ett bestämt Dresden som tog initiativet tidigt i matchen med ett stort bollinnehav samt ett djupledsspel som till varje tid hotade Nürnbergs backlinje.Framförallt var det på högerkanten som Dresdenlaget lyckades att skaffa sig ett övertag. Den 22-årige tyskghanesentog med sin kraft och fysik, taktpinnen medan Nürnbergs vänsterback,, många stunder såg hjälplöst tafatt ut. Det ska nämnas att han inte hade mycket hjälp av mittfältaren, men Sepsi var för dagen riktigt blek.Det gjorde sig framförallt tydligt i matchens 31 minut dåsatte axel mot axel och vann närkampen tämligen enkelt. Tre sekunder senare hade Berko vänt upp och levererat bollen tvärs genom straffområdet till en djupt springandes. Heise gjorde inget misstag och styrde in bollen i det öppna målet. 1–0 till Dynamo och vild glädje bland de svartgula spelarna. Försvararen, med nummer 16 på ryggen, anslöt under vinteruppehållet från tabelltvåanoch imponerade under matchens första 45 minuter. Han är bollskicklig, läser spelet bra och har en bra passningsfot som framföralltborde dragit nytta av i den första halvleken.Likt Dynamo i övrigt blev Heise tillbakadragen i matchens andra hälft. Trots den fina starten med mål redan i den första minuten efter avspark, så hade Dynamo tyvärr inte förmågan att stänga denna match tidigt. Som nämnt tidigare vann Berko matchen om högerkanten och det blev uppenbart i matchens 46e minut. Återigen var det Dynamos fina djupledsspel som gav resultat och Berko fick kröna sin afton med ett mål. Berko sprang på djupet, tog emot en boll i kamp med två Nürnbergspelare, den ena självfallet Sepsi, lyckades hålla undan dessa, innan han kunde placera in bollen till 2–0.Med tanke på hur matchen hade sett ut dittills så kändes det som atthade möjligheten att döda den tidigt. Tyvärr så gav Dynamo över initiativet till hemmalaget som skapade en del farliga lägen och kunde reducera genomi den 71a minuten. Mycket närmare än så kom dock inte hemmalaget som hade många avslut, men få kvalitativa under de avslutande tjugo minuterna.2-1 till Dynamo och klubbens första seger i tävlingssammanhang mot FC Nürnberg.Dynamosupportrar på läktaren skapade en härlig inramning och laget klättrade till slut två placeringar i tabellen till en femteplats. Det är fortfarande fem poäng till en bundesligaplats och det är tillåtet att drömma vidare efter denna insats.0-1, Philip Heise, 31min0-2, Erich Berko, 46min1-2, Lukas Mühl, 71minMarvin Stefaniak, DD, gultOndrej Petrak, FCN, gultMiso Brecko, FCN, gultGeorg Margreitter, FCN, gult35984