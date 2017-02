Philip Heise – Bara början, på vägen vidare

Den tionde januari presenterade Dynamo Dresden ett nyförvärv för sina supportrar. En del rynkade nog på näsan när de hörde namnet, medan andra drog på smilbanden. Namnet i sig var inte så överraskande då rykten hade tagit fart ungefär en vecka tidigare gällande en eventuell flytt till Dresden.

Stuttgart, var det många intressenter när försvararen till sist inte stod ut längre. Förutom Dynamo lurade även klubbar som Union, Greuther Fürth samt Würzburg i kulisserna runt Heise.



Heises karriär såg ut att vara spikrak när Stuttgart köpte loss honom från FC Heidenheim för 750 000€ sommaren 2015. Han hade då imponerat under den karismatiske Frank Schmidts ledarskap i FC Heidenheim. Två säsonger blev det på Voith-Arena och Heise var med om att ta klubben upp i 2. Bundesliga efter 2 mål och 4 assist från sin plats till vänster i backlinjen. Klubbens första säsong någonsin i den näst högsta divisionen slutade även den med succé och laget höll sig kvar genom att ta en stabil åttonde plats. Heise gick från klarhet till klarhet under sitt andra år i Baden-Württemberg och efter ännu en fin säsong förbättrade han fjolårets statistik till 2 mål och 7 assist.



Nästa adress blev således Stuttgart, men efter 1 ½ år och i princip ingen speltid var det dags att gå vidare. Heise har själv sagt i intervjuer, med bland annat Bild, att så fort Dynamo hörde av sig så ville han vidare. Han har förklarat att han uppskattar sättet Neuhaus mannar spelat fotboll på. Dresdens stolthet har under hösten överraskat många genom att spela en attraktiv fotboll som nykomlingar, något som även Heise fick upp ögonen för.



När Dynamo knackade på dörren kunde därför inte försvarsspelaren tacka nej. Efter några dagars förhandlingar lyckades de båda klubbarna komma överens om en övergångssumma på 100 000€, pengar som för bara ett år sedan var otänkbara för Dynamo att lägga på en försvarare. Nyförvärvet kom därför med en hel del förväntningar, förväntningar som hittills har infriats. Efter två matcher i den gula tröjan har Heise noterats för ett mål samtidigt som han har visat upp en imponerande framåtanda och en vilja och lust i det offensiva spelet. Han har erbjudit Dynamo ytterligare en dimension i anfallsspelet med sina fina inlägg, hörnor samt ruscher på vänsterkanten. Det är för tidigt att helt kapitulera för Heises storhet, men av vad vi har sett hittills, bådar det gott! Trots att 25-åringen fått ytterst sparsamt med speltid, sedan han i juli 2015 skrev under ett kontrakt med, var det många intressenter när försvararen till sist inte stod ut längre. Förutomlurade även klubbar somsamti kulisserna runtHeises karriär såg ut att vara spikrak när Stuttgart köpte loss honom frånförsommaren 2015. Han hade då imponerat under den karismatiskeledarskap i FC Heidenheim. Två säsonger blev det påoch Heise var med om att ta klubben upp i 2. Bundesliga efter 2 mål och 4 assist från sin plats till vänster i backlinjen. Klubbens första säsong någonsin i den näst högsta divisionen slutade även den med succé och laget höll sig kvar genom att ta en stabil åttonde plats. Heise gick från klarhet till klarhet under sitt andra år i Baden-Württemberg och efter ännu en fin säsong förbättrade han fjolårets statistik till 2 mål och 7 assist.Nästa adress blev således, men efter 1 ½ år och i princip ingen speltid var det dags att gå vidare. Heise har själv sagt i intervjuer, med bland annat, att så fort Dynamo hörde av sig så ville han vidare. Han har förklarat att han uppskattar sättetmannar spelat fotboll på. Dresdens stolthet har under hösten överraskat många genom att spela en attraktiv fotboll som nykomlingar, något som även Heise fick upp ögonen för.När Dynamo knackade på dörren kunde därför inte försvarsspelaren tacka nej. Efter några dagars förhandlingar lyckades de båda klubbarna komma överens om en övergångssumma på, pengar som för bara ett år sedan var otänkbara för Dynamo att lägga på en försvarare. Nyförvärvet kom därför med en hel del förväntningar, förväntningar som hittills har infriats. Efter två matcher i den gula tröjan har Heise noterats för ett mål samtidigt som han har visat upp en imponerande framåtanda och en vilja och lust i det offensiva spelet. Han har erbjudit Dynamo ytterligare en dimension i anfallsspelet med sina fina inlägg, hörnor samt ruscher på vänsterkanten. Det är för tidigt att helt kapitulera för Heises storhet, men av vad vi har sett hittills, bådar det gott!

0 KOMMENTARER 116 VISNINGAR 0 KOMMENTARER116 VISNINGAR SGD

dynamodresden@live.com

2017-02-07 13:50:56

ANNONS:

Fler artiklar om Dynamo Dresden

Dynamo Dresden

2017-02-07 13:50:56

Dynamo Dresden

2017-02-07 10:48:01

Dynamo Dresden

2017-02-05 18:57:31

Dynamo Dresden

2017-02-03 10:23:00

Dynamo Dresden

2017-02-02 11:57:00

Dynamo Dresden

2017-01-31 10:38:43

Dynamo Dresden

2017-01-31 09:46:35

Dynamo Dresden

2017-01-30 11:50:04

Dynamo Dresden

2017-01-30 10:57:57

Dynamo Dresden

2017-01-27 13:00:00

ANNONS:

Den tionde januari presenterade Dynamo Dresden ett nyförvärv för sina supportrar. En del rynkade nog på näsan när de hörde namnet, medan andra drog på smilbanden. Namnet i sig var inte så överraskande då rykten hade tagit fart ungefär en vecka tidigare gällande en eventuell flytt till Dresden.Det var inte bara A-laget som spelade match i helgen. Även klubbens juniorlag hade matcher inplanerade. För klubbens yngre juniorer gick resan till rivalen Chemnitz och kvartsfinalen i Landespokal Sachsen.Förväntningarna låg täta i luften när de båda lagen marscherade ut till avspark. Hannover 96 hade under fredagen ådragit sig ett svidande nederlag, 4-1, i Fürth, vilket gjorde att tre poäng i denna match innebar att det segrande laget skulle närma sig täten.Ny tuff match väntar Dresdens söner under söndagen när öst-rivalen Union Berlin kommer på besök till DDV-stadion.Vad hände på träningen? Hur många biljetter har sålts? Vem fyllde år? Här uppdaterar vi både små och stora nyheter från Dresden.Dresdens U-13 tog i helgen en riktigt fin skalp när man vann den prestigefyllda turneringen Kyberg Cup. Turneringen samlar varje år några av Tysklands, Schweiz och Österrikes mest namnkunniga föreningar för att göra upp om segern i inomhuscupen.Dynamo som tidigare under månaden blivit tilldömda en match utan publik på K-block och 40 000€ i böter vann en liten seger i rättssalen under gårdagen.Helgens seger kan bli dyrköpt för Dynamo då två av spelarna fick kliva av med skadekänningar.Solen sken på ett gungande Stadion Nürnberg när de svartgula äntrade gräset på söndagseftermiddagen. Målet var satt och förbannelsen skulle brytas. Den första segern mot Nürnberg, någonsin, hägrade för de elva svartgula spelarna.Kl 13:30 på Söndag blåses vårsäsongen igång för Dynamo. Laget reser till Nürnberg för ett tufft, men mycket spännande möte mot en av lagets toppkonkurrenter. Som vanligt är man inte ensamma utan väntas att backas upp av 10 000 resande svartgula supportrar, ett stöd som behövs om man ska kunna fortsätta rida på den positiva våg som höstsäsongen varit.