Snön lockar inte, men ligan gör.

På lördagsmorgonen reser så Dynamo åter hemåt mot ett snötäckt Dresden. Uppehållet har bjudit på en hel del frågor också svar.



Efter att laget var tillbaka i träning 2/1-17 spelades två träningsmatcher innan avresan till Marbella.Det blev seger 2-0 mot Jena, men en svidande förlust mot östrivalerna, från 3.Liga, Chemnitz 0-4.En match där Dynamo blev söndersprungna och låg under med 3-0 redan i halvtid.Detta väckte en del frågor gällande form, försvarsspel och fysisk status på truppen.De flesta frågorna tycks ha besvarats under veckan på solkusten, men det är alltid svårt att dra slutsatser avträningsmatcher.Under det veckolånga träningslägret i Spanien har Dynamo hunnit med 13 träningstillfällen inklusive två matcher mot schweiziskt motstånd.De två matcherna renderade i en vinst och ett oavgjort resultat och famförallt besvarades en del av frågorna samt gavs också några utropstecken.Motståndet stod ledaren av Challenge league, FC Zürich, och ligafyran, Super League, FC Luzern för. Dynamo rivstartade i den första matchen mot Zürich och avgjorde den redan innan halvtimmen var spelad. 3-0 stod det på tavlan och matchen spelades egentligen mest av efter detta. Zürich reducerade till 3-1 i den andra halvleken, men mer än så bjöds inte publiken på.Den andra matchen, det riktiga testet, kamperade Dynamo Dresden mot FC Luzern. Luzern har under de senaste åren kommit att bli ett stabilt mittenlag med blicken mot toppeni den schweiziska ligan. Det började tungt och Luzern visade klassen på en gång. De ställde upp högt och lyckades bra i sitt presspel under de första tio minuterna. Ett något chockat Dynamo, stressades till misstag redan innan två spelade minuter. 1-0 till Luzern, som fortsatte att ligga bra i pressen högt upp på Dynamos planhalva.Tio minuter tog det innan Dynamo kunde ställa om till ett högre bolltempo och faktiskt spela framåt i banan. Det gjorde man emellertid så bra att laget kvitterade till 1-1 genom Stefan Kutshke efter fint djupledsspel och en hård passning in från kanten. Detta har kommit att bli Dynamos signaturspel och det är därför glädjande att se att det fungerar även mot bättre motstånd. Matchen fortsatte sedan att bölja, men med ett visst övertag för Dynamo i rena målchanser. Överlag var denna match det kvitto laget behövde efter den förnedrande förlusten mot Chemnitz.Det ser bra ut och laget kan se fram mot en vår i ligan där allting verkligen kan hända. Det är en jämn och tuff serie denna säsong, där många lag fortfarande har chansen att ta klivet upp till Bundesligan. Dynamo parkerar för närvarande på en sjunde plats i tabellen, fem poäng upp till andraplatsen. och reser nästa helg till Nürnberg för lagets första match under våromgången. Vinst i den matchen och Dynamo kan blicka uppåt i tabellen, mot nya höjder.