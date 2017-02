St. Pauli – Dynamo Dresden 2-0 – Dynamo föll tungt i Hamburg

Efter fyra poäng på två matcher reste de gulklädda spelarna till Hamburg för att återigen kampera mot rivalen St. Pauli.

Aziz Bouhaddouz chansen, men Dynamos målvakt Marvin Schwäbe kunde parera skottet och hålla bortalagets nolla vid liv.



Dynamos offensiv fungerade i bästa fall krampaktigt under matchen. Tendenserna från förra helgens möte med Union gjorde sig påminda ju längre matchen gick. Det närmaste laget kom ett mål i första halvlek var Berkos skott på utsidan av målet från en svår vinkel. Laget hade även bud på en straff då samme man, Berko, trippades i straffområdet, men domare Deniz Aytekin friade. Hade Dynamo fått straff här och utnyttjat den, hade kanske matchen tagit en annan riktning än den gjorde.



Istället skulle hemmalaget få chansen efter ett misslyckat bakåtspel från Dynamo. Hemmalagets Choi gjorde inget misstag och utnyttjade friläget till fullo. 1-0 till Pauli och Dynamo hade skaffat sig en rejäl uppförsbacke. Det är aldrig lätt att resa till Millerntor och det blir definitivt inte lättare när man gör så pass enkla misstag som detta.



Den andra halvleken fortsatte i ungefär samma dur som den första. Pauli pressade högt och Dynamo hade för dagen svårt att spela sig ur den. Backlinjen blev nedtryckt och mittfältet hade stora problem att erbjuda några som helst uppspelsalternativ mellan varven. Detta resulterade återigen i ett misstag av Dynamo. I matchminut 58 pressades Modica hårt, men lyckades reda ut den första pressen. När våg två kom blev det för mycket för försvararen som huvudlöst spelade bollen rätt på en motståndare. Bollen styrdes till ännu en Paulispelare som kunde spela bollen rakt in i slottet. Där dök Cenk Sahin upp och satte 2-0 mellan benen på en hjälplös Schwäbe.



Hemmalaget bevakade sedan sin ledning och närmare ett mål än ett inlägg, från Heise, som styrdes på en Pauliförsvarare kom Dynamo aldrig. Pauli tog välförtjänt tre poäng och verkar ha vaknat till ordentligt.





St. Pauli – Dynamo Dresden 2-0



Mål:

1-0, Choi, 28min

2-0, Sahin, 58 min



Kort:

Berndt Nehrig, STP, gult

Philip Heise, DD, gult

Marco Hartmann, DD, gult

Giuliano Modica, DD, gult



Åskådare:

2017-02-13 17:08:30

