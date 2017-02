U-17 avancerar till semifinal i Landespokal

Det var inte bara A-laget som spelade match i helgen. Även klubbens juniorlag hade matcher inplanerade. För klubbens yngre juniorer gick resan till rivalen Chemnitz och kvartsfinalen i Landespokal Sachsen.

Landespokal Sachsen är en regionsturnering för klubbar inom Sachsen och är alltså inte en nationell turnering. Det är dock mycket prestige att vinna den och förutom Dynamo Dresden och Chemnitz, var bland annat RB Leipzig och Aue fortfarande kvar i turneringen före matchstart.



Matchen blev riktigt jämn och slutade till slut 3-3, vilket innebar att straffar skulle avgöra vem som avancerade vidare till semifinalen. Dynamo drog till slut det längsta strået och vann totalt med 8-7. I semifinalerna ställs man antingen mot Aue, som vann sin kvartsfinal 6-4 mot Plauen, Pirna-Copitz eller vinnaren mellan Zwickau och RB Leipzig. Den kvartsfinalen kommer att spelas den femtonde mars och lottning sker sedan därefter.



U-19 skulle ha kamperat mot JFV Nordwest i omstarten av Bundesligan. Denna match ställdes dock in och flyttades fram till mitten av mars, tråkigt för de äldre som tränat på bra under vinteruppehållet och var klara att sparka igång vårsäsongen. Lagets första tävlingsmatch 2017 blir således bortamötet med Wolfsburg på söndag 12/2.

