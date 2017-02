DFB-åttondel mot H96

Vi slänger oss ånyo in i cupen i ovisshet och utan den blekaste aning om var vi kommer hamna

Vi såg alla en finfin insats i andra halvlek mot Darmstadt på hemmaplan, en matcch vi komofrtabelt vann i och med stabilt försvarspel och ett dugligt mittfält. Men däri fan vi också vissa problem som vi kanske glömmer i och med att vi gjorde två mål i matchen. För vi har faktiskt problem med målskyttet. Även om vårt försvar fungerar felfritt i skrivande stund och vi går in i varje match med en extremt självsäker känsla bakåt är känslan framåt inte direkt densamma. Vi får bollen till mittfältet, det spelar egentligen ingen roll hur hårt pressade vi är, ty våra backar är duktiga bollspelare nog. Men när bollen väl är på mitten så spelar vi mest runt den, vilket ledde till 70% bollinnehav i matchen mot Darmstadt, även om detta var en kort period under början av andra halvlek.Men vi skapar ändå chanser och vi utnyttjar också en del chanser. Så var finns problemet? I det faktum att någon gång kommer turen framåt att ta slut ooch då står vi där, mållösa i en hemmamatch mot Ingolstadt, förtvivlade. Likväl, nu är det matchen mot Hannover vi ska koncentrera oss på.Hannover hemma var min första hemmamatch med Eintracht och den var för nästan exakt ett år sedan. Förra året i Mars slog vi H96 med 1-0 för att påbörja vårt någorlunda bättre spel under Kovac som till slit ledde till att vi klarade oss kvar. Nu möter vi Hannover igen, laget som kraschade ut ur Bundesliga med buller och bång, laget som haft det ganska tufft i Zweite Liga, laget som precis blivit krossat av ett mediokert Greuther Fürth. Det är ett lag med ett synnerligen tvivelaktigt försvar, ett sådant som skulle släppa in 65+ mål i Bundesliga, de har ett anfall som skulle kunna göra i alla fall 40+ mål i Bundesliga och en målvakt som är duktig, men långt ifrån den han ersatte, Zieler.Vi har samma trupp tillgänglig som mot Darmstadt, men Kovac har sagt att han kommer vila en del spelare på grund av den kommande bortastriden mot Leverkusen i helgen. Jag kan ana att barkok får starta, kanske även Max Besuschkow. Heinz Lindner kan jag gissa kommer få en start, på grund av hans goda insatser i Hradeckys frånvaro. Meier vilas, Hrgota vilas, Rebic kanske vilas. Istället kommer Seferovic få speltid, kanske Gacinovic på kanten, Hector i backlinjen, Mascarell och Besuschkow på mitten, Regäsel på högerkanten, Vallejo och Abraham får fortsatt spela. Kicker tror någonting annat. Här är vad Kicker.de tror om matchen:Hradecky - Abraham, Hasebe, Vallejo - Chandler, Oczipka - Mascarell, Gacinovic - Rebic, D. Blum - HrgotaTschauner - Sorg, Anton, S. Sané, Prib - Schmiedebach, Bakalorz - Sarenren Bazee, Klaus - A. Sobiech, HarnikIntressant. jag tror att Hector kommer får spela. Hasebe vilas, gacinovic-Mascarell på mitten, Barkok-Blum med Seferovic framför. Vi får se. Vi får se.Falk's tipp:, Rebic 96' (Förlängning)