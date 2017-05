Eintracht + Deutsche Börse = Liebe

Eintracht Frankfurt har annonserat en ny partner- Frankfurtbaserade Deutsche Börse





"Eintracht Frankfurt är en traditionsrik förening och en sympatisk symbol för både vår stad och vår region", säger Deutsche Börses Generalfullmäktige Mattias Fritton. Som supporter har det länge känts underligt hur så får banker och dylika institutioner ej har valt att både investera i och satsa på Eintracht Frankfurt, med tanke på vilken symbol klubben är för staden. Nu får man en finansiellt stark partner som, liksom Eintracht, representerar regionen och allt vad den betyder.



Deutsche Börse har arbetat med detta partnerskap länge och är mycket nöjda med att det slutförts. Enligt deras memo önskar de naturligtvis även Eintracht lycka till på lördag. Deutsche Börses logotyp kommer synas på ena tröjärmen i framtiden.



Detta betyder en ännu starkare ekonomi, vilket gudarna vet att vi behöver. Stabilitet kan härröra härifrån, plus att Eintracht får mer än en fot in på den Frankfurtsks börsmarknaden, vilket aldrig kan vara fel. Jag kommenderar Axel Hellmann för hans arbete med detta, sehr gut gemacht.

Eintracht Frankfurt har annonserat en ny partner- Frankfurtbaserade Deutsche Börse