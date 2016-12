Falk Awards 2016: Årets mål

Årets mål är det nu dags för ii årets Falk Awards, det mest prestigefyllda på SvenskaFans.com.

Vi har haft perioder av detta år när vi varit hemska framför mål, så det finna sinte många mål att välja mellan från våren 2016. Under hösten har målskyttet kommit igång mer och mer och har lett till några magiska fullträfffar.Intressant nog har två av dessa magiska mål gjorts av unge herr Aymen Barkok, vinnaren av årets överraskning. Vem tar hem en Falk för sitt mål? Densamme Barkok.Trots att Oczipkas fullträff mot FCI och Husztis mot BVB var fantastiska, fanns det ett än vackrare och mer oslagbart mål under denna höst. Aymen Barkoks debut var oväntad. Vi mötte ett nyckfullt Bremen som vi inte hade mmågon aning om och som överraskade oss i första halvlek genom ett mål från unge Grillitsch. Likväl, Alex meier kvitterade, för det är sånt han gör, och sen byttes den unge marockanen in. Jag satt och tänkte: Han ser inte direkt bekväm ut. En gänglig 18-åring klev ut på planen och lät min tillktro dala än mer genom en medioker första touch. Vad hände sedan? Undertecknad hade nästan gett upp hoppet. jag var övertugad om att Wiedwald skulle ha en sådan där match där det mesta går rätt. Sen bryter vi bollen på mittplan efter en hörna, bollen falller till Barkok. han lägger över den på sin vänsterfot och smeker bollen med insidan av foten. Pang. 2-1 till eintracht med någon minut kvar och unge Falk i soffan hemma gick i taket.