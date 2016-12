Falk Awards 2016: Årets spelare

Årets spelare är det stora priset. Falk Awards "Best Actor". Vem blir det som lyfter priset i eufori?

Detta pris är svårt att ge ut, ty det har funnits så många duktiga spelare med magnifika insatser under hösten. Problemet här är att finna en som även var bra under våren och som inte bara var en produkt av Frankfurt s form. Till exempel spelare som David Abraham, Marco Fabian och Szcabi Huszti som alla hade en mycket bra höst, men en sämre vår bör nämnas, men bör inte vinna detta stora pris. Istället går det till en av våra kanske viktigaste spelare, en som utan vekan slår sig in i Team of the Hinrunde i Bundesliga Finske väggen i målet har gjort alla målchanser till vinterkrig med sina sensationella räddningar. Jag skulle vilja påstå att han har varit Bundesligas bäste målvakt under hösten och var en av nycklarna till att vi stannade i Bundesliga i våras med vissa hyperviktiga räddningar i viktiga matcher. Finnen har växt. Under förra hösten såg han stundtals rädd och osäker ut, men har under Kovac tagit sig till en nivå som kanske inte ens Kevin Trapp var på i Frankfurt. Stor spelare, en nyckelspelare i höst och vår bästa spelare 2016.Lukas kom till klubben sommaren 2015 efter attt trapp gått till PSG för en rejäl peng. Han såg som sagt ut att vara en tveksam ersättare i början, men har nu visat varför han togs in från första början. Stark och rörlig, dominant i luftrummet och bra på fötterna. En riktig stjärna som även är en ledare på planen för oss. Danke Lukas.