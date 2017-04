Förbannelse eller bara Haris?

Skott, skott, skott, chans, chans, chans, inlägg, inlägg, inlägg, stolpe, ribba, på något sätt i egen ribba. Men inte innanför ramen

När jag igår ropade ut mitt missnöje på Twitter över faktumet att det verkar som om målramen är den enda delen av målet våra skott vill träffa så fick jag några reaktioner. På mitt antagande att vi har en förbannelse vilande över oss fick jag svar att det inte är en förbannelse, det är bara Haris Seferovic . Jag fann det intressant eftersom han inte haar startat de senaste matcherna och faktiskt inte kan klandras den här gången. Branimir Hrgota då? Ja, han har ju visat exempel både på sitt målsiinne och på sin förmåga att bränna superchanser.För hur kommer det sig att vi kan skapa en kopiös mängd chanser utan att ens göra ett mål, ett mål som skulle betyda mycket i dagens läge. Dagens offensiva form är kanske värre än den var i slutet av förra säsongen och även om Kovac har visat upp klara problem i sin coachning av en offensiv, känns det som att vi bara behöver lite tur för att allt ska vända. Det är som om det vilar en förbannelse över oss och den behöver vi bryta asap, helst på fredag mot Bremen.Anfallet är tämligen rörligt och chansskapande, speciellt nu när Marco Fabian är tillbaka, så det finns verkligen hopp. Hoppet lämnar en inte ännu, men det finns sannerligen fog för att säga att denna otur kommer fortsätta. Bremen lyckas vi möta exakt när de är i sin kanske bästa form på tre år, vi lyckades skjuta ribbskott på Köln som sjäölva sedan sköt stolpe in. Vi har missat 5+ straffar den här säsongen och det skulle inte förvåna mig om vi har massiv otur även i cupsemin mot Gladbach. Fru Fortuna ler inte mot oss.Tidigare den här våren skrev jaf om hur det inte är Kovac fel och att vi gör gott i att lämna honom ifred. Det börjar växa tvivel inom mig vad gäller hans anfallscoachning. Defensiven ser ungefär lika bra ut som i höstas, men offensiven är sannerligen under all kritik. Kovac bär ta på sig end el av ansvaret vad gäller detta. För även om vi skapar chanser är en del halvchanser som våra opportunistiska anfallare försöker ta till vara på. Behöver det vara så? Nä, naturligtvis inte. Vi kan bättre än så, vi kan skapa bättre chanser än så och det bör vi även börja göra.Dags att försöka med en annan approach måhända, kanske dags att helt byta mittfältsuppställning.Jag vet inte, jag är bara coach på deltid.