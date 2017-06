Frankfurt släpper nytt kit och ny sponsor

Dags för ny tröja+sponsor igen. Resultatet är föga ödmukande.





Årets huvudsponsor är förändrad. Borta är Krombacher, denna Aqua Vitae, nu har vi istället ett synnerligen vitsvänligt företag. Indeed är det så. Indeed nheter alltså företaget. Det är ett internationellt företag, grundat 2002, som hjälper människor till jobbmöjligheter runtom i världen. Deras huvudkontor i Europa ligger i Dublin, men i Tyskland i Düsseldorf. Företaget är amerikanskt. Man kan undra, hur kommer det sig att vi valde denna sponsor? Det kanske inte fanns så många andra? Jo, med en cupfinal i ryggen lär det ha funnits en drös.



Varför valde Indeed Eintrach då? Jo, just denna frågan ställdes av den käcka programledaren på dagens presentation. Svaret från Indeeds sändebud var kort och gott: Passion. Han hade varit och sett många matcher, VM-finaler,



Es ist noch einmal zeit an die vorherige Trikots zu erinnern. Det är också dags ånyo för årets sponsorpresentation. Idag, på Midsommarafton lägligt nog, presenterades Eintracht Frankfurt s nya kit samt huvudsponsor för nästa säsong. På scen stod Axel Hellman och snackade som vanligt om vilka värderingar vi står för. Axel Hellman är för övrigt en mycket fin herre som är ett klockrent ansikte utåt för klubben och allt vad den står för. Med honom vid rodret är jag övertygad om att vår klubb kan ta nästa steg.

AXEL FALK

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

2017-06-23 21:00:00

Wir kommen zurück!