Frankfurt Worldwide

Landslagsuppehåll är väl egentligen vad som får människor att självantända, men låt oss gripa tillfället och titta på hur våra Eintrachtlers har gjort ifrån sig.

spelar på tisdag mot Österrike. Den senare spelade 90 minuter och höll nollan i Österrikes vinst mot Moldavien. Hradeckys finnar förlorade som vanligt i sitt VM-kval, motståndet stod Turkiet för och han fick släppa två bollar förbi sig. De båda maålvakterna ser bra ut och vi kan stolt säga att vi har en målvakt av yppersta klass och en mycket kapabel andrakeeper. byttes in den 81:e minuten i Serbiens match mot Georgien. Mijat avgjorde matchen med sitt 3-1-mål i den 86:e minuten, hans första landslagmål. Man kan inte undvika ett litet leende, han har sannerligen förtjänat platsen i landslaget och att han krönter debuten med ett mål gör mig stolt. Kungen av jättemissar, spelade 84 minuter i Schweiz vinst mot Lettland. De vann bara med 1-0 så något lätt land var Lettland ej. byttes in efter 16 minuter i förlusten mot Spanien. Underligt byte, men ännu undelrigare att han inte fick starta. Värd det, speciellt i ett landslag som Israels. Det kanske mest intressanta av alla var Aymen Barkoks debut för Tysklands U19-lag, där han spelade länge och väl mot både Serbien, vinst med 2-0, och Cypern, vinst med 2-1. s landslagskarriär har blott börjat och insatser av denna kvalitet har vi Eintrachtlers börjat bli vana vid. Supertalang. Finfin spelare. fick inte spela för Japan, mestadels för att han precis opererat knät, vilket är ett makalöst avbräck för Frankfurt. hans vikt bör ej underskattas. verkar inte ha lirat för USA, inte heller för Spaniens U21, även om det var på grund av skada. Han är dock tillbaka och kommer ge oss en rejäl boost.