Frankfurter Jungs

Hipster? Nä, inte jag. Eller? Här är de nästa storspelarna i Eintracht Frankfurt. Vill du vara hipster ooch veta vilka de är innan alla andra? Läs detta.

Här följer en kort lista med de mest lovande U21-spelarna i Eintracht, med några förklaringar och berättelser. Det ser ljust ut för vår framtid och det finns en uppsjö av spelare som skulle kunna nå högsta nivå.Visst, han har väl på sätt och vis redan halvt slagit genom, men han är under 21 och bör därför räknas med här. Marc Stenderas första säsong i klubben blev en succé. Han klev fram när klubben behövde en ny talisman som mest och har anammat den rollen exemplariskt sedan dess. Tyvärr har hans skador begränsat honom, men med honom tillbaka från knäskada i februari/mars kan vi måhända se ett förstärkt mittfält. En dröm är att se Barkok och Stendera tillsammans på ett offesivt mittfält. Den frenesin och tekniken skulle kunna trolla bort även de bästa av försvar. Hoppas att Marc Stendera kommer tillbaka till förra säsongens form snarast efter skadan.Barkoks säsong har varit som en raket. Långsam i starten, men har sedan nått Mach-3 snabbare än ett JAS Gripen. Målet mot Bremen kom efter några tveeksamma ingripanden på planen, men har sedan dess visat prov på sin teknik mot både Dortmund och Mainz. Om han håller sig skadefri och lojal har vi här ett riktigt stjärnskott som kan bringa oss stor lycka. Lär under våren vara en permanent del av matchtrupperna, men om han får starta vet jag ej. Själv är jag någorlunda tveksam toill Gacinovic, även om hans presspel är väl utfört. Skulle gärna se Barkok istället för Gacinovic tillsammans med Fabian på offensivt mittfält.Jag ska vara ärlig: Jag visste inte mycket om honom innan han debuterade mot kineserna i Abu Dhabi nu i januari, men det ter sig som han visade upp en bra sida av sig själv. Han är normalt en del av och kapten i Frankfurt s U17-lag (!), men fick följa med på klubbens vinterträningslöger i Abu Dhabi. Han föddes i September 2000 och är därmed den enda född på andra sidan millennieskiften som fått följa med på ett träningsläger. Bara det visar ganska mycket, men Kovac har visat att han har tilltro och här finns det tydligen potential att ta av. Kovac sade att han har kvalitéer som duger väl och det gör att han fick följa med, ålder är bara en siffra. Central mittfältare med god teknik, Sahverdi Cetin kan mycket väl vara en spelare att hålla ögonen på.Han fanns med på bänken några matcher under Hinrunde, men fick aldrig chansen på planen. han är född 1999 och är av spanskt ursprung, men är bosatt i Frankfurt sedan länge. Blanco-Lopez kom från BVBs ungdomslag sommaren -16 och har gjort det mycket bra i vårt U19-lag. Han är mittback/defensiv mittfältare, spelskicklig och kan spela med båda fötterna. Intressant yngling som vore intressant att se i Bundesliga under våren. Skulle inte förvåna mug om Kovac kastar in honom när vi leder med 3-0 för att ge honom en självförtoendesboost.Har inte spelat någonting i Bundesliga i år, men har suttit på bänken otaliga gånger. Har inte imponerat nämnvärt på försäsongsturneringarna, men han är ännu ung ooch mittbackar brukar bli bättre i längden. Intressant spelare ändock som mycket väl kan komma att bidra någonting i vår.Tacka vet jag Transfermarkt.de... Lukas Rodwald är en yttermittfältare som fått mycket spelatid som 17-åring i klubbens U19-lag. han fyllde nyss 18, men hans tydliga rutin och goda högerfot från högerflanken har hjälpt ungdomslaget den härsäsongen och han är en som jag skulle kunna se i representationslaget inom ettt år eller två. Även kunnig defensivt. Två mål och tre assist från högermittfältaren i år ooch mer kommer.Främst med på grund av namnet. Men han gjorde stort avtryck i klubbens u17-lag och har nu spelat väl i U19-laget. har verkligen namnet för att lyckas. Anfallare med en rejäl näsa för mål. Hans målsinne är stort alltså, inte hans näsa. Född 1999 i Kamerun, men har spelat för klubben länge. En stor talang som kommer ges mer tid i U-19.Främst med på grund av detta: När man bläddrar bland spelarna i Frankfurt Jugend är nästan alla 16 år gamla, ett par är 15. Polsktyske målvakten Jonetzko sticker ut. Han är 13.