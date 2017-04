Inför BVB-SGE

Match mot storklubb väntar. Nu handlar allt om att fullfölja sin uppgift.

Bürki - Piszczek, Sokratis, Schmelzer - Passlack, Weigl, Castro, Guerreiro - Kagawa, Dembelé - Aubameyang



15.30 på Eurosport 2. Do not miss it.



Falk's tipp:

3-0 Aubameyang 5', 28', Kagawa 56'



Händelserna i tisdags då som tur var ingen förolyckades kommer naturligtvis att överskugga dagens kamp på Westfalenstadion när Borussia Dortmund tar emot vårt kära Eintracht i en match som enligt experter bara kan gå åt ett håll. men vi tycker om att slå ur underläge, eller vi har åtminstone ingenting emot det och underskattning kan bli till vår fördel. Frågan är hur mycket Dortmund och Tuchelk faktiskt underskattar oss.För de har ju fått känna på Kovac lag innan och då hgock det ju inget vidare. Vi minns de två snabba målen i hemmamatchen mot BVB, jag minns mitt gutturala vrål när Seferovic gjorde mål direkt efter att Aubameyang släckt min låga. Det är svårt att tro på detsamma på bortaplan i och med vår form och Dortmunds hemmaform, men låt oss ta en titt på vilka chanser vi har!Dortmunds försvar är ännu mer osäkert än vanligt. Även om Bartra i vanliga fall inte är en jättestjärna försvarsmässigt är han bättre än vad de annars har att ersätta honom med (Ginter) och han liksom Sokratis har problem med bollspelandet. Marc Bartra är BVBs uppspelspunkt i försvaret, utan honom ser det tunt och och då tvingas Weigl kliva ner och hämta boll, vilket gör honom mer möjlig att pressa. Här finns möjligheter, för lyckas vi pressa Weigl, liksom vi gjorde i hemmmatchen, då kan saker hända. Han är deras viktigaste spelare, deras ankare, och utan honom vid rodret sjunker skeppet.Men det är aldrig enkelt att bara gå ut på Westfalenstadio och utföra sin uppgift. Den gula skräckinjagande väggen presenterar sig kvickt och innan man vet ordet av är man tillbakapressat och möter spelare som kan bryta dina anklar med sina små bollvrickningar. Därför är det viktigt att våga kontra, så fort det är möjligt, och att vara distinkt i försvarsspelet. Att inte ta några chanser och att vara så konsekvent med sin press som möjligt. Gör vi det, då har vi en chans.Jag ska medge att jag var överraskad förra matchen. Nyförvärvet från Barcelona i Ecuador, Andersson Ordoñez gjorde en supermatch och var både duktig med bollen och i försvaret. Han verkar brytsäker och lugn, vilket gör det möjligt att han får starta mot Dortmund.Nevertheless, matchen kommer bli sevärd, men målrik vet jag inte.So spielen wir:Hradecky - Vallejo, Abraham, Andersson Ordonez - Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka - Hrgota, Fabian - RebicSo spielen sie: