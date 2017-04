Inför Säsongens match

Säsongens match. Nu kör vi!

Auf Geht's!!

Eintracht Frankfurt och alla deras fans laddar i detta nu imför vad som egentligen är klubbens största match sedan Europa League -sextondelsfinalen mot Porto. Kvällens upplevelse lär trumfa även säkrandet av Bundesliga borta mot Nürnberg i kvalet förra säsongen och det finns nog inte en Eintrachtler som inte skulle vilja stå bland bortafansen ikväll och sjunga. Så är läget, såhär är läget inför matchen.Efter en fin och viktig hemmavinst mot Augsburg som ånyo gör Europa möjligt är vi modiga igen och redo i för matchen. Vinsten var exakt vad som behövdes och även om vi bara har haft några dagars vila kommer vi att visa hur redo vi är mot ett Gladbach som har sett oerhört svajigt ut egentligen hela säsongen. Marco Fabian och Ante Rebic form kommer bli nyckeln, likväl som Lukas Hradecky s händer och rörlighet kommer bli låset.Under Dieter Hecking har Borussia fått mer ordning på skeppet, men det ser fortfarande ut som om det kan sjunka närsomhelst. Efter en intensiv match mot Dortmund som till slut förlorades i den 87:e när Guerreiro niickade in 3-2, kommer Gladbach föga ovilat till matchen mot oss, men har sina fans i ryggen. Fans som desperat vill ha en final. liksom vi vill. Till skillnad från tilden under André Schubert har Gladbach under Hecking ofta ställt upp med en fyrbackslinje istället för en på tre backar. Detta har givit dem bättre stabilitet, men de har tappat en del i sitt presspel och är mer opportunistiska i sitt spel. När chansen kommer är de framme och gör mål dock så vi får se till att vara på tå och att vara felfria i vårt passningsspel på egen planhalva. De har även haft en formsvacka, liksom vi har haft, på sistone och har vunnit tre av deras tio senaste, två på hemmaplan, och har sett ovanligt svagt ut på hemmagräs.Vi har som bekant bara vunnit en av våra tio senaste, men det var vår senaste match och även matcherna vi har tappat poäng i har sett positiva ut. Det känns som om formen är påväg tillbaka och med Fabian i spetsen kan allt hände känns det som. Hans mål mot Bremen verkar ha varit förlösande och han är nu uppe i sju mål denna säsong, mer än någon annan i Ei ntracht. han har också en härlig attityd på planen och verkar vilja oerhört mycket., Dessutom verkar han, om jag tyder spanskan rätt, älska staden, laget och fansen och allt vad det innebär. Hans attityd, vilja och odiskutabla kvalitet lär bli ledande för oss ikväll.Försvaret såg bättre ut mot Augsburg och det insläppta till trots, backlinjen ser positiv ut. Abraham och Ordoñez fungerar bra tillsammans och har bra kommunikation, vilket är behövligt eftersom Andersson Ordoñez bara snackar spanska. Problemen finns på innermittfältet där en lösning på problemet inte funnits ännu. Vem ska spela bredvid Mascarell? Barkok fungerar föga, inte heller Gacinovic fungerar. Stendera lär funka, men han är inte fit for fight ännu. Russ?Hradecky - Chandler, Abraham, Andersson Ordonez - M. Wolf, Mascarell, Gacinovic, Oczipka - Rebic, Fabian - SeferovicSommer - Elvedi, A. Christensen, Vestergaard, Wendt - Dahoud, Strobl - Herrmann, Hofmann - Hahn, StindlEnligt Kicker spelar vi med en 3-3-3-1 ikväll. Undrar det. Tror det blir en 4-2-3-1 där Oczipka flytter ner till ytterback och Wolf blir ytter, den senare har imponerat under sitt lån från H96.Det skulle vara bra om Seferovic kunde spela på topp. Både han och Rebic har sett okej ut när de har spelat och även om Haris är en hemsk avslutare har han en rörlighet som få har i fotbollsvärlden. Med Fabian i blixtform bakom kan mycket hända. Detta ska bli en fantastisk upplevelse.För er som har Viaplay går den där, Anders Bjuhr kommenterar. Bra det, så han får se annat än bara den där lidelsefulla engelska fotbollen. Jag tänker inte ens tippa den här matchen, den lär gå till straffar.Njut och så hoppas vi på det bästa, Frankfurter Jungs!