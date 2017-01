(Max)imal väntetid?

Hur mycket kan vi vänta oss på kort tid av unge nyförvärvet Max Besuschkow?

Inkluderad i matchtruppen till matchen mot leipzig imorgon och efter lovord från Kovac börjar man kort och gott unfdrra om han kanske är en större värving än jag och många andra medgett. Max Besuschkow verkar ha talang och potential, vilja och entusiasm nog att ta sig hela vägen till starelvan, även om centralt mittfält är smockfullt just nu. Likväl, han är 19 år gammal och har minst 15 år kvar som professionell fotbollspelare, han har tid på sig.Tydlugen har han gjort mycket bra från sig på träningar före matchen mot Leipzig imorgon kväll. jag hoppas att vi får se honom, så länge det inte betyder att vi inte tar poäng. Jag antar att de flesta vill se honom göra sin debut imorgon. Men om han gör det, hur mycket kan vi vänta oss av honom kortsiktigt. Nja, det är en svår fråga som jag direkt ångrar att jag ställt mig själv. Likväl, vi kan vänta oss en stadig utveckling, stadig förbättring och att han till nästa säsong är med och slåss om startplats på mittfältet bredvid Hasebe. Det är vad vi bör vänta oss av hinom och vad jag tror Kovac väntar sig av grabben.Han ter sig vara en teknisk variant av en box-tillbox mittfältare. Vår egen Vladimir Darida måhända? Eller raktav den nye Sebastian Rode? Oavsett, jag är övertygad om att så länge Kovac hyser tilltro till honom kommer han fortsätta utvecklas, Det ter sig underligt att vi skulle ha värvat honom om så ej vore fallet. Därför hoppas jag på bra med speltid under våren och till nästa säsong en rejäl hälsosam strid om startplatserna. Detsamma gäller egentligen med vår andra värvning, Ordóñez, som bör få tid att acklimatisera sig innan vi börjar ställa krav.Kort och gott, vi bör inte vänta oss Max av Besuschkow, men inom snar framtid kan han utvecklas till just vad hans namn insinuerar.