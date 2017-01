Örnen svävar över Europa.

Ta ut seger i förväg? Ja, nu gör vi det.

Låt oss diskutera möjligheter här. Eintracht Frankfurt som för ett år sedan lpg mer eller mindre fjärde sist i ligan ligger nu trea och är just nu på en direktplats till Champions League , detta på grund av en magisk örnliknande Kovac och hans taktik, samt många andra runtomkring klubben i tabellen som spelar hemskt. Det ter sig som om hertha kommer dippa igen, kanske ännu värre än förra säsongen. En kan bara antta att Dortmund kommer gå om oss snart, även om vi fortsätter vinna. Köln har öppnat bra och slog Darmstadt med 6-1 förra matchen, samma Darmstadt som vii på söndag möter på Waldstadion. Hoffenheim s oavgjort-maskin som Nagelsmann lyckats skapa stoppades äntligen av Leipzig och jag hoppas att de också börjar tappa, ty just nu ter det sig som de är det största hotet mot en kvalplats till Champions League.Tänk om vi skulle nå Champions League. Tänk om, sluta tänka att det är omöjligt, i fotboll är allt möjligt. Tänk om vi skulle sluta trea eller fyra? Vad skulle det betyda? Bara Europa League i sig skulle betyda hur mycket som helst för klubben, speciellt ekonomiskt, men även när det gäller spelarmaterial och klibbens popularitet. Jag skulle räkna med att en Europa League placering skulle attrahera nya hipsters till Main, en CL-placering skulle locka även de mest härdade av hipsters. Klubben skulle växa ekonomiskt och skulle kunna attrahera nya typer av stjärnor till Europas hjärta. Örnen skulle flyga igen. Andra storlag än världens kanske bästa Bayern skulle besöka vår arena. Klubbar som real Madrid och barcelona, PSG och Juventus skulle besöka Waldstadion och få stryk. Vem vet vad som kan hända? Om Leicester kan vinna Premier League , så kan vi nå Champions League i Europas jämnaste och osäkraste liga.Så njut av stunden, tillåt er att drömma. Man vet aldrig när tabellen ser så magisk ut som den gör nu igen, vi vet inte hur hösten kommer gå. Just nu ligger vi trea, let's dream. Låt oss drömma om stormatcher am Main, låt oss drömma om halsdukatr i luften mot Real Madrid, låt oss drömma om Champions League-hymnen för första gångfgen någonsin på Waldstadion. Låt oss drömma om "Im Herzen von Europa" mot Barca, låt oss drömma om ett avgörande Meier-nickmål i 93:e hemma mot Real Madrid en kylig novemberafton som gjorts het med hjälp av sång. Dröm. Nu eller aldrig.Det mer troliga är Europa League som skulle betyda massvis för oss, speciellt ekonomiskt. Klubbens ekonomi har varit ostadig de senaste fem-tio åren och vi behöver därför spara in på spelarköp. På så sätt skulle en EL-plats kunna säkra en helt ny stabilitet som skulle göra att vi så småninhom kan utmana ekonomiskt igen. Vi är snart tillbaka.