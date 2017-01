Oslagbare Attila

Attila, vår örn, är väl ändå tyska fotbollens bästa maskot? Här följer fem stycken maskotförslag som skulle slå denne flygande ikon.

Jag vill gärna tro att det mesta av innehållet på denna sida är bra och därför finner jag mig nu i att bidra med lite "Daily Mail"-journalism, i Sverige kallad "Lajkat"-journalistik. Såhär en måndag vill jag gärna liva upp er så "bear with me", vi tar oss genom denna artikel, sänk ert garde. Låt mig ändock krydda denna avsevärt förunderliga "journalistik" med flera nivåer högre språkskicklighet än skribenterna på "Lajkat"-bloggen. Ni känner väl mig vid det här laget, språklig skicklighet är självklart. Ödmjukhet? Hahahahahaha, nej.Här är de sakerna som skulle slå Frankfurt s levande örn Attila till maskot när det gäller coolhet:1.Ja, tänk om Bundesliga s "Dino" skulle ha en livs levande T-Rex som maskot. Naturligtvis skulle detta kräva en avsevärd mängd arkeologisk paleontologi, samt en förträfflig kvalitet i det jurassic park-aktiga genåterskapandet för att ens kunna drömma om att kläcke ett käckt kleint litet ägg som i föga geschwin takt sedan skulle växa till en fullvuxen T-rex. Ge de på HSV-redaktionen några år så har de det "kirrat", tro mig, potentialen finns. Vad skulle maskoten heta? Klaus, känns bra. Stefan fungerar också. En T-Rex vid namn Linus vill jag personligen se.2.Bayer 04 har ju makalös maskotpotential i en av sina mest ikoniska lirare. Den magiskt tråkige kokboksskribenten Stefan Kiesslin g skulle passa som maskot. Sätt på honom ett för stort Werkself-kit, en för liten kockmössa och en filékniv i handen så har vi en klockren maskot som inte bara kan heja på sitt lag, utan som även kan laga en mest mediokra Flygande Jakob du kan tänka dig. Fast utan banan, det är för exotiskt.3.Är en levande varg coolare än Attila? Nej, uppenbarligen inte. Båda är rovdjur på toppen av näringskedjan, men örnens syn och uppenbara, samt brukliga flygfärdighet gör att den känns tämligen överlägsen i sin flygande karaktär. En varg är ju blott en förvuxen hund som luktar äckligt när den är blöt. Lägg till att den kan lugnas med några klapp på huvudet och ett par uppmuntrande "duktig vovve". Försök göra det med Attila och han kommer bergis slita av ditt finger och ge det till sina två små föga flaxande ungar till örnar på toppen av Commerzbank Turm. MED DET SAGT! En varulv vore annat. Den kan förvisso inte flyga, såvitt jag vet..? Likväl, en varulv till maskot vore extraordinärt. Inte bara skulle den bli en mördarmaskin de Champions League -kvällar när fullmånen råkar vara framme utan den skulle även närsomhelst kunna bli en helt vanlig människa.4.En zebra vore inget vidare. Det skulle kännas tamt, som att ha en spontant randig häst injagad på planen före match. Knappt bättre än Kölns Hennes. MEN! Tänk er en flock på elva zebror som när matchen ska börja i djupaste Ruhr springer in på planen med spelarna ståendes på deras ryggar medan de diskuterar Aristoteles. Där har ni en speciell syn. Inte riktigt HSVs Dino, men ändock spektakulärt, samt görbart. (?)Tänk er följande. Det är match i Düsseldorf, klubben kan gå upp till Bundesliga. Fansen förväntar sig ett tifo a'la Dresden och en liten kille sitter bredvid K-bock och ber förstrött till Fru Fortuna om att matchen ska vinna och gå till Bundesliga. till pojkens fullkomligt kopiösa förvåning öppnas himlen och ner studsar en stupfull gudinna, Fru Fortuna, som efter alldeles för mycket arkadiskt vin (för att svälja ner Stefan Kiesslings bedrövliga ambrosia) utan att veta riktigt vad hon gör frågar killen vad han pratar med henne för. Grabben förklarar hoppfullt och fru Fortuna skrockar, sväljer en impuls att kräkas upp vin och säger: "Tja, men du grabben. Hick. Jag säger som Poseidon sa till Junos kille ppå den där festen för typ trehundrafetmtio år sedan: Go for it, lad!" Sedan vinner de matchen och går upp. Fru fortuna vaknar upp morgonen efter med huvudvärk och en markant blackout, tittar på tv:n på Olympen, ser att Fortuna gått upp och rycker på axlarna. Fru Fortuna som maskot vore spektakulärt.