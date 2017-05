Sebastien Haller till Eintracht Frankfurt

Nyförvärv till nästa säsong och det är en mycket behövd anfallspjäs.

Under måndagskvällen presenterades vårt första nyförvärv nästa säsong. Spelaren är fransman, kommer från FC Utrecht i Nederländska ligan där han spelat på topp tillsammans med talangen Richairo Zivkovic och som under senaste säsongen gjort 13 fullträffar och sex mål. Han känns som en spelare som vi kommer behöva, eftersom vi har haft stora problem med målskyttet under de senaste två åren.



I Haller har vi en fysisk jätte som trots sin storlek är ganska kvick i djupled. Med finfin rörelse och bra avslut kan han ge oss mycket behövd karisma och närvaro i ett ofta alltför tunt straffområde. Med alltför tafatta avslutare i Hrgota och Seferovic kan vi kanske få ut en delav vårt kreativa mittfält som match efter match skapar chanser som egentligen bara väntar på att sättas dit av en duktig anfallare somär lagt åt det målgörande hållet. Förhoppningsvis är Sebastian Haller denna spelare.



Han skriver på ett kontrakt som gäller tills 2021 och ingen övergångssumma nämns. 22-åringen har en mycket fin tid i Utrecht bakon sig och har jagats av många målhungriga klubbar. Hans marknadsvärde har aldrig heller varit högre och han verkar vara så bra som han någonsin varit. Vi hoppas endast att han kan behålla sin form och inte dra på sig någon skada under tiden som är kvar. Eredivisie är dock slut och Utrecht slutade fyra bakom PSV, Ajax och vinnarna Feyenoord.

