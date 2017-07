Spelarbetyg 16/17- Eintracht Frankfurt

Här följer spelarbetygen, betygsatta av undertecknad enligt en skala 1-10, där 10 är högst. Falk Awards ges ut i december, så det är inte aktuellt ännu. Ni får vänta på den prestigefulla prisutdelningen.





Här följer spelarbetygen med några korta ord som motivering. Spelaren måste ha spelat minst 300 minuter för att han ska bli given ett betyg. Los geht's!



Torwart:



Heinz Lindner: ? - Spelade för lite, men när han väl spelade visade han sig kapabel. Mycket bra back-up, men inte mer än så.

Leon Bätge: ?- Genuint ingen aning, Sett ganska OK ut på träningsmatcher, men känns inte som en jättetalang.



Verteidiger:

Timmy Chandler: 9- Säsongens spelare? Kanske så. En maskin längs med kanten som med sina dynamiska löpningar upp och ner skapr chanser och förhindrar detsamma bakåt. Viktig kugge i vårt 343. Stort hjärta.

Guillermo Varela: 3- Hahahaha, va?

Michael Hector: 2- Ansvarig för all ondska, i min mening. Kul frisyr, det ger ett plus i betyget. Slarvig i passningarna, kass i brytningar och jag kan inte för mitt liv förstå varför Reading satte honom som mittback.

David Abraham: 7- En solklar förbättring jämfört med förra säsongen. duktig i huvudspelet, snabb i djupled och i sidled. Formade en bra duo med Vallejo i försvaret. Kan missa i brytningarna ibland dock.

Jesus Vallejo: 8- Ledde vårt försvar, styrde och ställde i ett nytt lag som 19-åring utan att varken kunna språket eller sina medspelare. Synd att han var skadad så länge.





Yanni Regäsel: ?- Spelade typ "nada".

Taleb Tawatha:

Furkan Zorba:

Makoto Hasebe:

Andersson Ordóñez:



Mittelfeld:

Mijat Gacinovic:

Omar Mascarell:

Marc Stendera:

Aymen Barkok:

Marco Fabian:

Slobodan Medojevic:

Szabolcz Huzszti:

Johannes Flum:

Max Besuschkow:

Marius Wolf:

Shani Tarashaj:



Stürmer:

Danny Blum:

Branimir Hrgota:

Alex Meier (Fussballgott):

Haris Seferovic:

Ante Rebic:





