Summering: Inte vår vår

Summeringen fortsätter och vi kan sakteligen konstatera att säsongen verkligen inte gick som vi i januari väntat.





Vallejo låg ner och kved. Satan, tänkte vi väl alla, men nåväl- Hector kvitterade ju mot Hertha i slutminuten, han kan väl göra bra ifrån sig även framöver. Vi tänkte att bra nog back-up fanns och att vi åtminstone komfortabelt skulle nå



En magisk höst och en självmordsbenägen vår ledde till en ganska medioker elfteplats och många fans hade totalt gömt alla goda tankar och glömt allt vad Kovac hjölp till med. Det fanns under en lång tid negativa röster angående hans framtid, någonting jag inte förstod ens ett uns av, ty vad han gjort för klubben under det knappa år är mer än vad många tränare klarar av under ett decennie.



Exakt vad var det som gick fel då? Främst handlade det om att vi inte bara tappade en mycket kapabel mittback, utan även tappade vår uppspelsfot från försvaret. Utan en duktig uppspelsfot i försvaret finns en stor risk att en 3-4-3, som vi spelat under stor del av säsongen, haltar betänkligt. Då saknar man länken mellan och det blir således ett glapp mellan försvar och anfall. Istället foick vi spela oss längs med kanterna, men där hade vi bara en spelare per kant. Så, när dessa spelare längs kanterna tappade bollen öppnades det upp bakåt och lagen hade ofta ett övertag i anfallet. Detta, tillsammans med fler skadir på försvar och mittfält, speciellt Abraham och Mascarell, gjorde oss sanslöst svaga i mitten och längs kanterna. Naturligtvis var det inget positivt att både Marco Fabian och Alex Meier samtidigt var skadade.



Uddlöst framåt och svagt bakåt, samt ingen som kunde hålla boll - ingen bra kombo.



AXEL FALK

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

2017-05-22 18:00:00

Summeringen fortsätter och vi kan sakteligen konstatera att säsongen verkligen inte gick som vi i januari väntat.Summering pågår och vi börjar med vad som gått väl för oss. Always look on the bright side of life. Nja, oftast i alla fall.Nyförvärv till nästa säsong och det är en mycket behövd anfallspjäs.Jahopp. Det är vad det är.Hrrrmmm... JAAAAAAAASäsongens match. Nu kör vi!Bästa maskoten mot kanske den bästa hymnen? Japp, så är läget. Känns som att det är dags för vinst nu för att hålla drömmen om Europa levande. Wir sind Eurofighter.Match mot storklubb väntar. Nu handlar allt om att fullfölja sin uppgift.Frankfurt-Bremen. Nu är det dags.Skott, skott, skott, chans, chans, chans, inlägg, inlägg, inlägg, stolpe, ribba, på något sätt i egen ribba. Men inte innanför ramen