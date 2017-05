Summering: Stabilitet, bitte





För det är ju ändå en del saker vi vill ha kvar. Få lag har varit mer defensivt stabila än oss under stor del av säsongen., det tar vi med oss. Många klubbar skulle drömma om vår målvakt och vår taktik i försvaret, vår press och vårt understöd, vår framåtanda och vår, vad man skulle kunna kalla, för fotbollspositivism utan att kalla vårt spel sp speciellt kul att kolla på. Vi tar med oss Niko och Robert, den nya kosten och de nya träningsmetoderna. Vi tar med oss Fredi Bobic, Bruno Hübner, Sebastien Haller och



Det bipolära hos 16/17 har varit problematiskt. Vi har aldrig vetat var vi haft Eintracht Frankfurt. Men det är en stor charm. Liksom hela



För om det är någonting vi inte tar med oss är det det som gått åt helsike som vi kunnat göra någonting åt. Måhända är det Kovac taktiska envetenhet, måhända är det vår förmåga att kollapsa totalt när det absolut inte får hända. Oavsett, det är saker som kan förbättras och som vi alla önskar ska förbättras. Annars är det en säsong att ta med sig in in framtiden, en säsoing att minnas på gott och ont och en säsong som inte ens är slut än och som kan bli så jäkla mycket bättre om vi bara vinner en match om en knapp vecka.

Summeringen fortsätter och vi kan sakteligen konstatera att säsongen verkligen inte gick som vi i januari väntat.Summering pågår och vi börjar med vad som gått väl för oss. Always look on the bright side of life. Nja, oftast i alla fall.Nyförvärv till nästa säsong och det är en mycket behövd anfallspjäs.Jahopp. Det är vad det är.Hrrrmmm... JAAAAAAAASäsongens match. Nu kör vi!Bästa maskoten mot kanske den bästa hymnen? Japp, så är läget. Känns som att det är dags för vinst nu för att hålla drömmen om Europa levande. Wir sind Eurofighter.Match mot storklubb väntar. Nu handlar allt om att fullfölja sin uppgift.Frankfurt-Bremen. Nu är det dags.