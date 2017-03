Tack, kära uppehåll

Få människor av fotbollsbeivrande kaliber brukar tycka om ett landslagsuppehåll, men vi behövde det.

Landslagsuppehåll har en olidlig tendens att vara lidelsefullt tråkiga och långdragna, fulla med matcher utan vilja och passion. Landslagsfotbollen skulle nog helt enkelt bli bättre av lite nationalism. Men för oss i Eintracht kom uppehållet lägligt. Otur och skador har hemsökt vår säsong och vi är nu väldigt illa ute vad gäller Europadrömmar. Vi behöver några vinster på raken nu, annars kommer vår säsong att fallera kvickt.Som tur är låter detta upphåll oss vila upp oss, det låter de skadade träna upp sig och komma tillbaka, det låter Stendera, Russ och Fabian bli starka ånyo och det låter även jesus vallejo komma tillbaka från skada. Dessa fyra är spelare vi behöver om vi ska fortsätta slåss för Europa och det hoppas jag att vi ämnar göra. Jag förväntar mig ännu sitta på Waldstadion den 20 maj och se "SGEuropa" på stora jumbotronen. Något annat känns otänkbart.För vissa spelarroller är det viktigt att under ett uppehåll som detta hålla sg vid liv, i matchform. Våra två målvakter har visat prov på denna vikt och har även visat hur väl de axlar sin roll. Heinz Lindners Österrike kunde inte slå Hradeckys Finland mycket på grund av just den sistnämde. Lukas Hradecky ser lika vassut som alltid och han behövs i tiptoppmatchform om vi ska slåss vidare seriöst. Vi behöver fortsatt ha en av ligans bästa i sin bästa form.Nu vill det bara till att vårt anfall kvicknar till också. Hrgota fick ingen vidare spelatid för Sverige, Alex Meiers formkurva behöver vända och om Haris Seferovic i alla fall kunde börja med skotträning på en ladugårdsvägg vore det fantastiskt. Mijat Gacinovic har hittat målet för Serbien och det är positivt eftersom Hasebe är skadad. Med tanke på just detta avbräck behövdes uppehållet även för Kovacarna. Nu har de haft tid att förfina sitt system och sin takyik utefter förutsättningarna. Räkna med en mer konservativ fyrbackslinje med Mascarell och Stendera i mitten med Fabian och Barkok framför. Räkna och hoppas på det, ty det vore inte bara kul attt se, det vore även explosivt i offensiven, men skulle samtidigtt erbjuda defensiv stabilitet.Det lidelsefulla är snart över, snart tar vi oss an Borussia Mönchengladbach. Auf geht's.