Round-up av Frankfurts aktivitet under 2017.

Vi är mitt i den mörkaste och dystraste tiden på året, Bundesliga s vinteruppehåll, men för Eintracht har det varit ganska angenämt att få en paus och en chans att återhämta sig inför en krävande Rückrunde. Men vad har häntt i klubben sedan året började? Låt mig ge er en guide.Ja, Frankfurt har gjort klart med en till spelare efter att tidigare ha värvat Ordóñez från Barcelona i Ecuador. Denna gång är det en mittfältare från VFB Stuttgart vid namn Max Besuschkow. En tysk ungdomslandslagsman som spelat i VFB sedan barnsben, men som aldrig slog genom trots löften om stordåd. Jag har själv ingen aning om vem han är eller hur han är som spelare, men eftersom han ännu inte slagit genom kan man bara gissa att Bobic o co har sett någonting i grabben. Kanske blir en riktig lyckoträff!Den flummige existentialisten lämnar klubben och det är ingen överraskning. Tidigare i veckan gick Kicker ut med att tre spelare i Frankfurt var påväg bort, Flum, Medojevic och Bunjaki. När Hübner kommenterade ryktena lade han även till Gerezgiher i denna lista. Huruvida de sista tre lämnar återstår att se, men i dag blev det klart att Johannes Flum lämnar klubben och går till nedflyttningshotade Hamburg-laget St. Pauli. Övergångssumma är mycket oklart. Viel Glück, Johannes!Frankfurts vinterträningsläger tar just i detta nu plats i Abu Dhabi där de två ny förvärven Besuschkow och Ordóñez anslutit. Så fort tränigslägret är över flyger de tillbaka för att förbereda inför chocksegern mot Leipzig i slutet av månaden. Gissningsvis ingår sightseeing i träningslägret, även om Fredi Bobic känns som en som starkt skulle kunna förbjuda alla sorters fraternisering utanför laghotellet och planen. Man vet aldrig.Trots att Real Madrid inte behöver honom verkar Florentino Peréz njuta av att förstöra för mindre klubbar och det verkar som om Real vill avsluta Vallejos lån. Naturligtvis är detta ingenting Frankfurt vill, trots att den moetära ersättningen vore generös. De håller just nu på och förhandlar för att fortsätta lånet. Det ter sig dock lyckligtvis som om vi får behålla underbarnet tills sommaren.