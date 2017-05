Bragden i Freiburg

För två säsonger sedan degraderades Freiburg till 2. Bundesliga. Idag ligger klubben sensationellt nog på en Europa League-plats i Bundesliga. Mycket kan dock fortfarande hände när Bundesligas sista omgång spelas på lördag, men en sak är i alla fall säker: trion Streich, Saier och Hartenbach har stått för en bragdartad insats.

En nedflyttning från Bundesliga medför att en hel förening sätts på prov. Detta gäller framför allt för de klubbar som inte har de finansiella musklerna. Många viktiga beslut måste tas, där ett felsteg kan leda till ett annat felsteg, och som kan leda till ett tredje. Om det vill sig riktigt illa kan den luriga dominoeffekten resultera i att man kämpar i bottenskiktet av 3. Liga i stället för i toppen av Bundesliga. Det är bara att kika på SC Paderborn 07 – laget som säsongen 2014/2015 åkte ur Bundesliga tillsammans med SC Freiburg – för att förstå vad en nedflyttning från Tysklands högstaliga kan leda till.Vid en nedflyttning är det inte minst sportchefens och tränarens kompetens som testas. I Freiburgs fall var det sportchefsduon Jochen Saier och Klemens Hartenbach, tillsammans med tränaren Christian Streich , som hade ett stort ansvar i att föra Freiburg tillbaka till Bundesliga. Nu när det har gått två år sedan mardrömsdagen i Hannover – då Freiburg åkte ur Bundesliga – kan vi konstatera att Saier, Hartenbach och Streich har stått för något som inte kan beskrivas som något annat än en bragd.Inte nog med att de tre herrarna har lyckats föra Freiburg tillbaka till det tyska finrummet, klubben har även stått för en överraskning i paritet med vad RB Leipzig har lyckats åstadkomma under säsongen 2016/2017. Med rätta pratades det, inför denna säsong, om att nykomlingen Freiburg – en av klubbarna i Bundesliga med lägst budget – skulle vara nöjd med ett säkrat kontrakt. Det var ytterst få, om ens någon, som på allvar trodde att Freiburg skulle vara med i striden om tabellens topplatser. Likväl har Christian Streich på något ofattbart sätt fått lagets spelare att prestera på en nivå som nu kan leda till att klubben slutar på en Europa League -plats.Çaglar Söyüncü (till höger i bild) har flera gånger under säsongen visat upp en imponerande brytningssäkerhet. Nu jagas 20-åringen av flera europeiska storklubbar.Eftersom det är spelarna som i slutändan avgör en klubbs öde så är det inte heller konstigt att det är dem som hyllningskören sjunger för när en lyckad säsong summeras. Men det som symbiosen Saier, Hartenbach och Streich har åstadkommit går bara inte att blunda för. Sedan Freiburg degraderades för två år sedan har sportcheferna sålt spelare för sammanlagt 30,9 miljoner euro och bara spenderat 16,28 miljoner euro på köp av spelare. Samtidigt ska det sägas att Saier och Hartenbach har visat en ”Fingerspitzengefüll” utöver det vanliga när det kommer till rekryteringen av spelare. Värvningarna av Grifo, Söyüncü, Stenzel och Niederlechner – och för den delen beslutet att låta Schwolow ta rollen som förstemålvakt efter en säsong i 3. Liga – måste klassas som briljanta. Med möjligtvis Söyüncü som undantag tror jag att Saier och Hartenbach var relativt ensamma om att se något stort i dessa spelare innan de värvades till Freiburg.Sportcheferna har helt klart funnit några riktiga rådiamanter, men många i Freiburgs trupp hade nog inte kunnat formas till det de är idag om sliparen inte hade hetat Christian Streich. Det är smått osannolikt att mittbacken Söyüncü har gått från att vara ett, för många, okänt nyförvärv från den turkiska andraligan till att vara ett hett byte för europeiska storklubbar som Bayern München, Dortmund och PSG. Den turkiske mittbacken är helt klart vår ädlaste diamant, men det finns också många fler som har fått en fantastisk utveckling under de två senaste säsongerna. Förutom de tidigare nämnda nyförvärven är exempelvis Philipp och Höfler två spelare som har tagit stora steg i sin utveckling under Streichs styre.Med Streichs imponerande insatser i åtanke känns det fullt rimligt att tränaren ska ses som en kandidat till att ta hem titeln som ”årets tränare” i Tyskland. Detta skulle åtminstone den legendariske Bundesliga-tränaren Ottmar Hitzfeld hålla med om. Hitzfeld, som bland annat har vunnit Bundesliga åtta gånger och Champions League två gånger, har gått ut och sagt att han vill utse Christian Streich till årets tränare i Tyskland. En av anledningarna till att Hitzfeld vill uppmärksamma Streichs arbete är just Freiburg-tränarens förmåga att ”bygga upp okända spelare”. Maximilian Philipp s framtid är ännu oviss. Stannar anfallaren i Freiburg nästa säsong?Streich, Saier och Hartenbach har som sagt stått för en bragdartad insats, men gamla meriter är knappast till någon nytta om man inte genast utnyttjar dem till sin fördel. Den stora frågan är självklart: Kommer de tre herrarna kunna bygga vidare på det man har åstadkommit? När en klubb av Freiburgs dignitet väl har lyckats kämpa sig till en topplacering i Bundesliga så brukar det leda till att de bärande spelarna ser sig om efter större klubbar. Denna gång tycks Freiburg dock komma undan en situation där klubben köps sönder totalt.Sportcheferna har jobbat på bra de senaste veckorna och redan har Niederlechner, Stenzel och Schwolow kritat på kontrakt som håller dem kvar i Freiburg ett tag till. Dessutom lär Söyüncü stanna kvar åtminstone ett år till i Breisgau. För ett tag sedan gick Saier ut och sa att turken inte är till salu under sommaren, samtidigt som Söyüncü själv meddelade att han trivs bra i SC Freiburg. Av de tyngsta namnen i Freiburgs trupp är det egentligen bara Vincenzo Grifo och Maxi Philipp som ligger närmast en övergång. Grifo sägs vara så gott som klar för Mönchengladbach (hur många yttrar behöver den klubben?) medan Philipps framtid fortfarande är svår att förutspå. Det är antagligen bara en kvalificering för Europa League som kan hålla kvar Philipp i Freiburg, eftersom anfallaren nu kopplas samman med både RB Leipzig och flera engelska toppklubbar.Freiburg lär alltså till stor del kunna bygga vidare på det man redan har till nästa säsong. Att tränare Streich förmodligen slipper försöka sig på ett nytt mästerbygge är glädjande i sig. Än mer nöjd blir man över att vår tränare är medveten om vilka svårigheter som klubben kan komma att stå inför nästa säsong. Redan före matchen mot Schalke pratade 51-årige Streich om att han har tankarna på kommande säsong, och vilka spelsystem laget ska träna med under sommaren, för att kunna bryta de cykler som är vanliga inom toppfotbollen. Säsong två brukar ju vara det ultimata testet för att se om en klubb kan etablera sig i Bundesliga. Många nykomlingar brukar inte kunna bibehålla det överraskningsmoment som finns under en debutsäsong. Istället är det tränarens och spelarnas ”verkliga” kvalitéer som räknas – något som oftast inte räcker till. Att Streich redan har börjat tänka långsiktigt, och laborera med taktiken, kan komma att bli ett nytt genidrag om Freiburg ska kunna maximera sin kapacitet även nästa säsong. Ett flexibelt Freiburg lär inte minst vara nödvändigt ifall klubben dessutom ska delta i Europa League.Med alla framgångar från den senaste tiden, och med hyggliga förutsättningar inför nästa säsong, ska det bli väldigt intressant att se vad klubben kan åstadkomma i framtiden. Att klubben också nyligen bekräftade att det tänkta arenabygget går enligt planerna spär på känslan av att klubben befinner sig i medvind. Man undrar verkligen om klubben – med Saier, Hartenbach och Streich i täten – kan nå en ny nivå i Bundesliga.