Bundesligas bästa fotbollsarena ligger i… Freiburg?

Är det Signal Iduna Park som är Bundesligas bästa fotbollsarena? Eller är Borussia-Park i Mönchengladbach ännu bättre än Dortmunds arena? Eller det kanske till och med är RheinEnergieStadion i Köln som är den allra bästa? Nej, det är faktiskt ingen av de tre nämnda arenorna som är bäst. Tro det eller ej men det är Freiburgs Schwarzwald-Stadion som tar hem titeln som ”Bundesligas bästa arena”, enligt användarna av ARD-Sportschaus webbsida.

Att Bundesliga är känd som ”supportrarnas liga” är inte direkt någon hemlighet. När fotbollsfans snackar om tysk fotboll så är det inte sällan samtalsämnet handlar om fascinationen kring Bundesligas välfyllda arenor och sköna stämning. Den delikata frågan blir därför: vilken arena är Bundesligas bästa?Många anser nog att Borussia Dortmund s arena, som tar drygt 81 000 åskådare, är det givna svaret på frågan. Och om man inte tycker att Signal Iduna Park är den bästa arenan så är det troligen någon annan jättearena som anses vara mest värd ett besök. Det var därför säkerligen en hel del som var förvånande när sportprogrammet ARD- Sportschau publicerade, inför denna säsong, en undersökning som visade att Freiburg s Schwarzwald-Stadion är Bundesligas bästa arena.Åtminstone var jag – som Freiburg-supporter – lite förvånad när jag nyligen fick reda på resultatet av denna undersökning. I undersökningen, med betygsskalan 1 (bästa betyg) till 6, stod SC Freiburg som segrare i fyra av sex kategorier. De sex kategorierna är: ”förbindelse till arenan/parkeringsplatser”, ”biljettpriser”, ”toaletter”, ”mat”, ”drycker” och ”stämning”.Till viss del bör man vara lite skeptisk till undersökningens resultatet. Frågans subjektiva laddning är minst sagt påtaglig. Att Red Bull Arena i Leipzig rankas som den klart sämsta arenan i Bundesliga har med stor sannolikhet att göra med hur föraktat det östtyska laget är i Tyskland. Sedan kan man möjligen ställa sig frågande till att ”biljettpriser” ska vara en kategori som kan betygsättas, i och med att man kan hitta billiga biljetter hos alla Bundesliga-klubbar.Samtidigt som vissa siffror från undersökningen kan tas med en nypa salt så är det ändå slående hur överlägset SC Freiburgs arena tar hem titeln som ”Bundesligas bästa arena”. Men om man tänker efter och analyserar Schwarzwald-Stadion så är resultatet kanske inte så konstigt trots allt.Enligt Fritz Keller, SC Freiburgs ordförande, är vin lika spännande som en fotbollsmatch.Att SC Freiburg tar hem de två kategorierna ”mat” och ”dryck” på ett överlägset sätt ska absolut inte ses som en slump. Freiburgs nuvarande ordförande, Fritz Keller, är en av Tysklands mest respekterade vinodlare, och dessutom är Fritz Keller tredje generationens restaurangägare till ”Schwarzer Adler” – den restaurang i Tyskland som har haft en Michelinstjärna under allra längst tid (sedan 1969). Att Fritz Keller förstår vikten av god mat och dryck på en fotbollsarena bör alltså ses som en självklarhet.I en intervju med Frankfurt er Allgemeine Zeitung, från 2011, säger Fritz Keller att SC Freiburg vill visa konkurrens och kvalité även när det kommer till arenakorven. Att man kan köpa vin, och inte bara öl, på Freiburgs arena är något som Keller också anser vara viktigt. I samma intervju säger Keller dessutom att Schwarzwald-Stadion är den enda arenan i Tyskland som erbjuder mat från en trestjärnig restaurang till stadions VIP-gäster.Kategorierna ”toalett”, ”biljettpris” och ”förbindelse till arenan/parkeringsplatser” är inget man direkt behöver analysera sönder. Som sagt hade ”biljettpriser” kanske inte behövt vara med i undersökningen, men man kan ändå notera att Bundesliga-fansen tycker att Freiburg har de bästa priserna. Vad gäller kategorin ”toaletter” kan man konstatera att Freiburg ligger på en delad andraplacering och att Augsburgs arena är platsen att vara på om man behöver uträtta sina behov. Man kan också konstatera att Bundesliga-fansen tycker att det är lite knepigt att ta sig till Schwarzwald-Stadion om man kikar på betyget för ”förbindelse till arenan/parkeringsplatser”. Det beror med stor sannolikhet på att Freiburg ligger i Tysklands sydvästra hörn, att närmsta (stora) flygplats ligger i Basel, och att det faktiskt inte finns några parkeringsplatser runt omkring Freiburgs arena.Kan man uppleva Bundesligas bästa stämning på Schwarzwald-Stadion?Men god mat, drycker, biljettpriser, parkeringsplatser och toalettbesök i all ära, det är ju självklart stämningen som är det viktigaste en fotbollsarena kan erbjuda. Visst måste Dortmunds ”gula vägg” kunna skapa en bättre stämning än vad alla 24 000 fans kan skapa tillsammans på Schwarzwald-Stadion? Nej, faktiskt inte! Även i kategorin ”stämning” tar SC Freiburg en seger i ARD-Sportschaus undersökning.Huruvida SC Freiburgs arena faktiskt har en bättre stämning än arenorna hos övriga Bundesliga-klubbar är såklart svårt att bevisa med enbart en enkel enkät. Men precis som att Freiburg tog hem kategorierna ”mat” och ”dryck” så är det kanske inte heller någon jättestor slump att även Schwarzwald-Stadions stämning uppskattas.Faktum är att SC Freiburg är den klubb i Europas fem toppligor (Tyskland, Frankrike, England, Italien och Spanien) som har haft näst flest utsålda hemmamatcher under denna säsong (10 utsålda av 12 hemmamatcher). Dessutom är Schwarzwald-Stadion den arenan i Europas fem toppligor som har näst högst beläggningsgrad med siffran 99,76%. Med andra ord innebär det att arenan i snitt är fylld till 99,76% av kapaciteten på 24 000 platser. Det är endast Bayern München som är bättre än SC Freiburg på att fylla en arena. Hittills under säsongen har Allianz Arena haft samtliga 12 hemmamatcher utsålda, och således har ”der Rekordmeister” en beläggningsgrad på 100%.Av egen erfarenhet har jag märkt att det kan bli en riktigt härlig stämning på ett fullsatt Schwarzwald-Stadion. Men fullsatta arenor (och bra stämning) är något som man kan uppleva nästan oavsett var man befinner sig i Tyskland. Så vad är det som utmärker just Freiburg? Själv skulle jag gissa på att Freiburg är en av få arenor i Bundesliga (och Europa) som kan erbjuda ett härligt tryck och samtidigt skapa en familjär upplevelse för alla som är på plats.SC Freiburg är en klubb som är tydlig med att alla ska vara välkomna till Schwarzwald-Stadion, oavsett hur gammal man är, varifrån man kommer, vilket kön man har eller vilken social bakgrund man har. Klubben är helt klart medveten om sin integrationskraft och detta märks under matchdagen, då fansen gemensamt skapar en stämning som alla tycks känna sig bekväma med. Detta exemplifieras till exempel under juletid när det delas ut tomtebloss på arenan. En del kanske tycker att tomtebloss är mesigt i jämförelse med bengaler, men själv har jag märkt att tomteblossen i alla fall är bättre på att förena fans.Om Sportschaus undersökning ska tas på allvar låter jag var och en reflektera över. Det man dock kan säga är att SC Freiburgs Schwarzwald-Stadion är en arena som är värd ett besök. Om man bestämmer sig för att se en match på Schwarzwald-Stadion så gäller det dock att börja planera sin resa ner till Freiburg. SC Freiburg ska nämligen flytta in i en ny arena till säsongen 2019/2020. Om SC Freiburg lyckas få med sig sitt lyckade koncept till den nya arenan är långt ifrån omöjligt, men man kanske bör ta det säkra för det osäkra och åka ner innan 2019?------------------------------------------------------------------------------------------Alla siffror från Sportschaus undersökning går att hitta i denna länk: http://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/bundesliga-stadionzeugnis-100.html